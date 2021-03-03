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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kamu işçisi için kritik süreç! Kamu işçisinin enflasyon farkı ne olacak 2021? Toplu sözleşme... Kamu işçisi için kritik süreç! Kamu işçisinin enflasyon farkı ne olacak 2021? Toplu sözleşme...
Kamu işçisinin enflasyon farkı ne olacak 2021? Sorusunun cevabi binlerce işçini gündeminde yer alıyor. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında kamu işçilerine ödenecek fark ise merak ediliyor. Enflasyon rakamları sonrasında on binlerce işçinin maaş zammı belli olacak. Kamuda çalışan işçilerden, belediyelere ve metal sektörüne kadar birçok toplu sözleşme 2021 yılında gerçekleşecek. İşte, kamu işçisi toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman sonuçlanır?
Giriş Tarihi: 03.03.2021 17:51
Kamu işçisinin enflasyon farkı ne olacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda çalışan işçilerden, belediyelere ve metal sektörüne kadar birçok toplu sözleşme 2021 yılında gerçekleşecek. Merakla beklenen toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında yeni maaş zammı belli olacak. Kamuda çalışan işçiler, belediye çalışanları ve metal sektöründe çalışanları ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 2021 yılında gerçekleştirilecek. İşte, Kamu işçisinin enflasyon farkı ne olacak 2021? Toplu sözleşme...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat 2021 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kamuda çalışan işçilerin enflasyon farkı da araştırılan konuların başında yer alıyor. Bilindiği gibi 200 bine yakın kamu çalışanı toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da alıyor.
Ancak kamuda çalışan işçilerden, belediyelere ve metal sektörüne kadar birçok toplu sözleşme 2021 yılında gerçekleşecek. 2021'de, 4688 sayılı kanuna göre, 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmeler 30 Ağustos'ta bitecek. Kamu işçileri için bu yıl başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde ücretlerin Haziran sonu Temmuz ayı başında belirlenmesi bekleniyor.
TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI! Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, iki aylık artış yüzde 3.92 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.14 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, yıllık üretici fiyatı artışları; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 17.32, imalatta yüzde 29.57, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.68, su temininde yüzde 27.31 düzeyindeydi. Ana sanayi gruplarında yıllık üretici fiyat artışları da, ara malında yüzde 33.77, dayanıklı tüketim malında yüzde 29.29, dayanıksız tüketim malında yüzde 22.81, enerjide yüzde 8.44, sermaye malında yüzde 26.54 olarak belirlendi.
Üretici fiyatları aylık bazda; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0.14 düştü, imalatta yüzde 1.56 yükseldi, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1.73 düştü ve su temininde yüzde 1.06 yükseldi, ara malında yüzde 1.05, dayanıklı tüketim malında yüzde 0.85, dayanıksız tüketim malında yüzde 2.44 ve enerjide yüzde 0.68 yükseldi, sermaye malında yüzde 0.48 düştü.