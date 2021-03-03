Kamu işçisi için kritik süreç! Kamu işçisinin enflasyon farkı ne olacak 2021? Toplu sözleşme...

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI!



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, iki aylık artış yüzde 3.92 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.14 olarak gerçekleşti.



TÜİK verilerine göre, yıllık üretici fiyatı artışları; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 17.32, imalatta yüzde 29.57, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.68, su temininde yüzde 27.31 düzeyindeydi. Ana sanayi gruplarında yıllık üretici fiyat artışları da, ara malında yüzde 33.77, dayanıklı tüketim malında yüzde 29.29, dayanıksız tüketim malında yüzde 22.81, enerjide yüzde 8.44, sermaye malında yüzde 26.54 olarak belirlendi.