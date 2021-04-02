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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK son dakika duyurdu! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O ödemelerde değişikliğe gidildi! Bundan böyle... SGK son dakika duyurdu! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O ödemelerde değişikliğe gidildi! Bundan böyle... Hastalık, gebelik ya da iş kazası gibi durumlarda raporlu olunan sürede maaştan kesinti olmaması için SGK tarafından iş göremezlik ödeneği veriliyor. Rapor parası olarak da bilinen iş göremezlik ödeneği daha önce 3 aylık brüt gelir ve son 3 aylık prim günü üzerinden hesaplanıyordu. Bu hesaplama kriterinde değişikliğe gidildiği öğrenildi. Buna göre hesaplama işlemleri son 3 ay üzerinden değil, son 12 ay üzerinden gerçekleştirilecek. İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 02.04.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 12:32
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların raporlu oldukları sürenin işveren tarafından maaştan kesilmesi nedeniyle oluşan mağduriyetleri azaltmak için rapor parası olarak da bilinen iş göremezlik ödeneği ödüyor. İş göremezlik ödeneği hesaplama işlemleri daha önce son 3 ay olarak belirleniyordu. Bu hesaplama işlemlerinde değişikliğe gidilerek son 12 ayın hesaplanacağı bildirildi. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sahte sigorta yapılarak SGK'dan yüksek bedeller alındığı saptandı. Bu nedenle iş göremezlik ve analık gibi ödemelerde haksız kazancın önlenmesi için hesaplama 3 ay üzerinden değil, geriye doğru 12 ay üzerinden yapılacak.
PAKET ÇALIŞMASI
Hükümette çalışmaları süren ekonomik paketle ilgili tüm bakanlıkların önerileri toplantı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gündeme alınmasını istediği yasal düzenlemelerden biri de iş kazalarına ilişkin ödeneklerde yapılan sahtekarlıklar oldu. Maddenin gerekçesinde yaşanan sorun şöyle özetlendi:
SAHTE SİGORTA OLAYI
"Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama kazancına göre belirlenmektedir. Sahte sigortalılık yapılarak ve ödeneğe esas kazanç ilgili üç aylık dönemde daha yüksek gösterilerek yüksek geçici iş göremezlik ödenekleri alınabilmektedir.
YÜKSEK ÖDEME ALIYORLAR
Düzenleme ile hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönemin 12 aya çıkarılması ve belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek ödenmesinin engellenmesi amaçlanmıştır."