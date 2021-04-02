SGK son dakika duyurdu! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O ödemelerde değişikliğe gidildi! Bundan böyle...

Hastalık, gebelik ya da iş kazası gibi durumlarda raporlu olunan sürede maaştan kesinti olmaması için SGK tarafından iş göremezlik ödeneği veriliyor. Rapor parası olarak da bilinen iş göremezlik ödeneği daha önce 3 aylık brüt gelir ve son 3 aylık prim günü üzerinden hesaplanıyordu. Bu hesaplama kriterinde değişikliğe gidildiği öğrenildi. Buna göre hesaplama işlemleri son 3 ay üzerinden değil, son 12 ay üzerinden gerçekleştirilecek. İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 12:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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