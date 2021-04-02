Yeni yılda milyonlarca emekli birçok kazanç elde etti. Maaşlara yapılan enflasyon zammı sonrasında ikramiye ve promosyon ödemeleride emeklilere derin nefes aldıracak. Birçok banka promosyon ödemeleri için kampanyalarını duyurmayı sürdürüyor. Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1000 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.250 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 lira nakit promosyon ödemesi yapacak. Birçok bankanın fırsatını haberimizde derledik. En yüksek promosyon ödemesi yapan bankaların detaylarını haberimizde derledik. Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, bankaların promosyon ödeme tutarları...