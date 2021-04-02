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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli maaşını taşıyana 1.500 TL’ye varan nakit promosyon! Arkadaşı için 150 TL nakit ek ödeme! 3 yıl boyunca... Emekli maaşını taşıyana 1.500 TL’ye varan nakit promosyon! Arkadaşı için 150 TL nakit ek ödeme! 3 yıl boyunca...
Emekli maaşını taşıyana 1.500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı son günlerin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Emeklilere maaşlarını 3 yıl sözleşmeye imza atmaları şartıyla belirli miktarda ödeme yapılıyor. Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile, emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek. Fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar için diğer bankaların promosyon ödemelerini de haberimizde derledik. İşte, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar...
Giriş Tarihi: 02.04.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 16:01
Yeni yılda milyonlarca emekli birçok kazanç elde etti. Maaşlara yapılan enflasyon zammı sonrasında ikramiye ve promosyon ödemeleride emeklilere derin nefes aldıracak. Birçok banka promosyon ödemeleri için kampanyalarını duyurmayı sürdürüyor. Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1000 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.250 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 lira nakit promosyon ödemesi yapacak. Birçok bankanın fırsatını haberimizde derledik. En yüksek promosyon ödemesi yapan bankaların detaylarını haberimizde derledik. Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, bankaların promosyon ödeme tutarları...
GALERİ DEVAM EDİYOR GARANTİ BANKASI
Emekli arkadaşlarını davet eden halihazırda emeklilerimize her bir arkadaşı için 150TL nakit ek promosyon duyurusunda bulundu.
Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile, emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1000 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.250 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.
Garanti BBVA'lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, Garanti BBVA mobil veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabilecek.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.