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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 2 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Nisan ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? 2 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Nisan ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Devlet tarafından birçok kalem altında destek ödemeleri sürüyor. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan evde bakım yardımı ise milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatıyor. Evde hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakan kişilere verilen evde bakım yardımı ödemelerinin nisan ayı ödeme takvimi merak ediliyor. Peki, 2 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Nisan ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 02.04.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 11:47
Nisan ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım yardımının bu ayki ödemeleri için araştırmalar devam ediyor. Bu destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, 2 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Nisan ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Nisan ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Nisan ayı ödemeleri başladığında ahaber.com.tr'den güncel listeye ulaşabilirsiniz.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET) SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.