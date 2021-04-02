Nisan ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım yardımının bu ayki ödemeleri için araştırmalar devam ediyor. Bu destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, 2 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Nisan ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte cevaplar...