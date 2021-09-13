HaberlerGaleriSGK son dakika duyurdu! Bunu yapanın maaşı anında kesiliyor! Eğer o harfler varsa...
SGK son dakika duyurdu! Bunu yapanın maaşı anında kesiliyor! Eğer o harfler varsa...
Milyonlarca vatandaşın haberdar dahi olmadığı konu hakkında SGK harekete geçti. Yapılan uyarı sonrasında e-Devlet üzerinden herkesin detayları kontrol etmesi gerekiyor. Bu hataya düşenler tek tek tespit edilerek maaşlarının iadesi isteniyor. Özellikle kısa süre içinde emekli olacak vatandaşların konuya daha hassas yaklaşması gerekiyor. Dolandırıcılar tarafından emekli olmak isteyen vatandaşların kandırılması sonrasında SGK tarafından yapılan uyarıların yakından takip edilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik.