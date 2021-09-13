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SGK son dakika duyurdu! Bunu yapanın maaşı anında kesiliyor! Eğer o harfler varsa...

Milyonlarca vatandaşın haberdar dahi olmadığı konu hakkında SGK harekete geçti. Yapılan uyarı sonrasında e-Devlet üzerinden herkesin detayları kontrol etmesi gerekiyor. Bu hataya düşenler tek tek tespit edilerek maaşlarının iadesi isteniyor. Özellikle kısa süre içinde emekli olacak vatandaşların konuya daha hassas yaklaşması gerekiyor. Dolandırıcılar tarafından emekli olmak isteyen vatandaşların kandırılması sonrasında SGK tarafından yapılan uyarıların yakından takip edilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2021 21:08
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SGK son dakika duyurdu! Bunu yapanın maaşı anında kesiliyor! Eğer o harfler varsa...

SGK son dakika duyurdu. Bunu yapanın maaşı anında kesiliyor. Eğer o harfler varsa maaşınızın iadesi istenebilir. Emeklilik primi için günü yetmeyen vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Dolandırıcılar vatandaşı sahte işyerleri üzerinden 'sigortalı göstermek' vaadiyle para topluyor. SGK tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde ödenen primler siliniyor ve maaşların iadesi isteniyor. Yaş şartını doldurduğu halde prim günü yeterli olmayanların ne yazık ki başvurduğu yol sonrasında süreç başlıyor. SGK tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması gerekiyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

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SGK son dakika duyurdu! Bunu yapanın maaşı anında kesiliyor! Eğer o harfler varsa...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmen harekete geçti. Vatandaşların çoğu haberdar değil. e-Devlet üzerinden hemen kontrol edin. Tek tek tespit ediliyor. Para iadesi isteniyor. Özellikle yakın bir tarihte emekli olacak kişileri çok yakından ilgilendiriyor.

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SGK son dakika duyurdu! Bunu yapanın maaşı anında kesiliyor! Eğer o harfler varsa...

Emeklilik için prim günü yetmeyenler dikkat: Dolandırıcılar vatandaşı sahte işyerleri üzerinden 'sigortalı göstermek' vaadiyle para topluyor. Bu hileli sigortalılık SGK tarafından tespit edildiğinde, primler siliniyor, aylık bağlandıysa da iadesi isteniyor.

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SGK son dakika duyurdu! Bunu yapanın maaşı anında kesiliyor! Eğer o harfler varsa...

Yaş şartını sağlamış olmasına rağmen prim gün sayısı yeterli olmayanlar emekli olamıyor. İşte bu durumda ne yazık ki, 'bir yerde sigortalı gösterilmek' denilen hile devreye giriyor. Dolandırıcılar da tam bu noktada devreye girerek vatandaşı sahte işyerleri üzerinden 'sigortalı göstererek' dolandırıyorlar.

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SGK son dakika duyurdu! Bunu yapanın maaşı anında kesiliyor! Eğer o harfler varsa...

Sahte işyeri, gerçekte var olmayan, hiçbir ticari ve mesleki faaliyeti olmadığı ve somut bir varlığı bulunmadığı halde, sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla, çoğu kez gerçekte var olmayan adresler beyan edilerek sadece sahte sigortalı bildirmek amacıyla işyeri dosyası tescil edilen yerler.