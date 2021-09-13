SGK son dakika duyurdu. Bunu yapanın maaşı anında kesiliyor. Eğer o harfler varsa maaşınızın iadesi istenebilir. Emeklilik primi için günü yetmeyen vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Dolandırıcılar vatandaşı sahte işyerleri üzerinden 'sigortalı göstermek' vaadiyle para topluyor. SGK tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde ödenen primler siliniyor ve maaşların iadesi isteniyor. Yaş şartını doldurduğu halde prim günü yeterli olmayanların ne yazık ki başvurduğu yol sonrasında süreç başlıyor. SGK tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması gerekiyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.