13 Eylül 2021, Pazartesi
Emeklilik müjdesi geldi! 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme! O şarta dikkat...
Emeklilik için belirli aralıklara düzenlemeye gidiliyor. Milyonlarca vatandaş emekli olabilmenin hayalini kuruyor. Rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için malulen emekliliğin yolu açılıyor. İş kazası, tedavisi zor hastalıklar, meslek hastalığı gibi bazı rahatsızlıklar sebebiyle çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybeden vatandaşların başvuru yapmaları gerekiyor. Koşulları yerine getiren vatandaşlar malulen emeklilik hakkı tanınıyor. İşte, 1800 gün şartıyla malulen emeklilik detayları...
Giriş Tarihi: 13.09.2021 19:35
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