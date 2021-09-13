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Haberler Galeri Emeklilik müjdesi geldi! 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme! O şarta dikkat...

Emeklilik müjdesi geldi! 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme! O şarta dikkat...

Emeklilik için belirli aralıklara düzenlemeye gidiliyor. Milyonlarca vatandaş emekli olabilmenin hayalini kuruyor. Rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için malulen emekliliğin yolu açılıyor. İş kazası, tedavisi zor hastalıklar, meslek hastalığı gibi bazı rahatsızlıklar sebebiyle çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybeden vatandaşların başvuru yapmaları gerekiyor. Koşulları yerine getiren vatandaşlar malulen emeklilik hakkı tanınıyor. İşte, 1800 gün şartıyla malulen emeklilik detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2021 19:35
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Emeklilik müjdesi geldi! 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme! O şarta dikkat...

Emeklilik müjdesi geldi. 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme. O şarta dikkat edilmesi gerekiyor. İş kazası, tedavisi zor hastalıklar, meslek hastalığı gibi bazı rahatsızlıklar sebebiyle çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybeden vatandaşlar malulen emekli olarak aylık almaya hak kazanıyor. Başvuru şartlarını yerine getiren vatandaşlara malulen emeklilik yolu açılıyor. Rahatsızlığı bulunan vatandaşlar hangi hastalıklarda malulen emeklilik sağlandığını merak ediyor. Konuyla ilgili merak edilenleri haberimizde derledik.

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Emeklilik müjdesi geldi! 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme! O şarta dikkat...

Tedavisi zor hastalıklar, iş kazası, meslek hastalığı nedeniyle çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybedenler malulen emekli olup aylık almaya hak kazanır. Organ nakli, kanser, çalışmayı engelleyen genetik hastalıklar, Parkinson, MS, kara, bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, demans, Alzheimer, astım, uyku bozuklukları nedeniyle malul aylığı bağlanır. Tüm kanser hastalarında tanının konulmasından itibaren bir yıl içinde başvuranlar 18 ay, kemik iliği nakli yapılanlar 12 ay süreyle maluliyet aylığı alabilir. Maluliyet başvurusu için en az 10 yıl sigortalı olmak ve 1800 gün prim ödemesi gerekiyor. Başkasının bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için bu süre aranmıyor.

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Emeklilik müjdesi geldi! 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme! O şarta dikkat...

Primsiz, vergisiz malulen emeklilik için gerekli koşullar başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik için nasıl bir yol izlemek gerekiyor?

Meslekte çalışma, kazanma gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybetme durumunda sürekli gelir kaybına neden olan fizyolojik bir risk olarak tanımlanan malullük durumunda erken emeklilik mümkün. Bunun için bağlı olunan sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğünün ilgili servislerine başvuru yapılabilir.

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Emeklilik müjdesi geldi! 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme! O şarta dikkat...

Malulen emeklilikte sigorta, prim gün sayısı ne kadar?

Eksik olması durumunda borçlanma mümkün mü? Kanser başta olmak üzere ağır hastalıklarda malul aylığı bağlanması için en az 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme koşulu bulunuyor. SGK'ya başvurulan tarihte en az 5 yıl prim ödemiş olmayanların sevk işlemi yapılmıyor. Prim gün sayısını borçlanma ile tamamlayanlar da aylık alabilir.

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Emeklilik müjdesi geldi! 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme! O şarta dikkat...

Geçici maluliyette süreç nasıl işliyor?

Geçici maluliyette aylık ödeme süresi 12 ay ile 24 ay arasında değişiyor. Tüm kanser hastalarında tanı konulduktan sonra bir yıl için başvurulması şartıyla 18 ay maluliyet aylığı bağlanıyor. Bazı hastalarda da tanı konulduğunda 12-24 ay aylık bağlanabiliyor. Kan kanserinde bu süre 24 ayken, kemik iliği nakli yaptıranlar da 12 ay uygulanıyor.