Rakam netleşiyor! Emekli ikramiye zammı son durum: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2018 yılında hayata geçirilen emeklilere ikramiye uygulaması devam ediyor. Yılda 2 kere olmak üzere verilen bayram ikramiyesi ilk 1.000 lira olarak verilmişti. Geçtiğimiz yıl bu rakam 1.100 liraya çıkarıldı. Ocak ayında asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılan artışın ardından gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zam oranı belli oldu mu? İşte son gelişmeler...