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Haberler Galeri Rakam netleşiyor! Emekli ikramiye zammı son durum: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Rakam netleşiyor! Emekli ikramiye zammı son durum: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2018 yılında hayata geçirilen emeklilere ikramiye uygulaması devam ediyor. Yılda 2 kere olmak üzere verilen bayram ikramiyesi ilk 1.000 lira olarak verilmişti. Geçtiğimiz yıl bu rakam 1.100 liraya çıkarıldı. Ocak ayında asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılan artışın ardından gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zam oranı belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 13:33
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Rakam netleşiyor! Emekli ikramiye zammı son durum: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi netleşiyor. Geçtiğimiz yıl 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılan emekli ikramiyesinde bu yıl bir artış daha bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği bayram ikramiyesinde rakamlar netleşmeye başladı. Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

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Rakam netleşiyor! Emekli ikramiye zammı son durum: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyesinde rakamlar netleşiyor. Bayram ikramiyesinde; enflasyon oranında artış, yeniden değerleme oranı, asgari ücret artış oranı ve asgari ücret tutarında ödeme yapılması gibi formüller üzerinde duruluyor. Önümüzdeki günlerde ikramiye artışı ile ilgili kanun teklifi hazırlanıp Meclis'e sunulması bekleniyor.

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Rakam netleşiyor! Emekli ikramiye zammı son durum: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

BU YILKİ İKRAMİYELERE KAÇ LİRA ZAM YAPILACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, emekliler için bu yıl 4 formül masada... Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi beklenirken, artışa ilişkin öne çıkan formüller şöyle:

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Rakam netleşiyor! Emekli ikramiye zammı son durum: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

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Rakam netleşiyor! Emekli ikramiye zammı son durum: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.