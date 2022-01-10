SGK son dakika duyurdu! 2022 yılında ödenecek tutarlar belli oldu! Emzirme, cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması...

CENAZE ÖDENEĞİ 1250 TL

SGK, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine cenaze ödeneği veriyor. Cenaze ödeneği, en az 360 gün prim bildirilmiş olup da ölen sigortalıların hak sahiplerine de veriliyor. 2021 yılında 918 TL olan cenaze ödeneği, 2022 yılında 1250 TL'ye çıkartıldı.

Cenaze ödeneği öncelikle ölen sigortalı kişinin eşine verilir. Eşi yoksa çocuklarına, çocukları yoksa ana babasına, onlar da yoksa kardeşlerine ödeme yapılır.

Kimsesi olmayan kişilerin cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, 1250 TL'ye kadar yapılan masraflar fatura ile belgelendirilmesi koşuluyla SGK tarafından ilgili gerçek veya tüzel kişiye ödenir.