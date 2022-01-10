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Haberler Galeri SGK son dakika duyurdu! 2022 yılında ödenecek tutarlar belli oldu! Emzirme, cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması...

SGK son dakika duyurdu! 2022 yılında ödenecek tutarlar belli oldu! Emzirme, cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması...

Binlerce kişinin yararlandığı ödenek ve primlerin 2022 yılı için tutarları açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2022 yılında verilecek emzirme ve cenaze ödenekleri ile prim kesintisinden muaf tutulacak yemek ve aile yardımı tutarlarını belirledi. Brüt asgari ücretin yüzde 40 oranında artırılması nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alt sınırın altında kalanların ödenekleri 1 Ocak'tan itibaren artırılacak. Devlet tarafından yapılan ödemeden yararlanan vatandaşlar ödeme tutarlarını merak ediyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, 2022 yılında uygulanacak ödenek ve prim miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2022 19:22 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 19:22
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SGK son dakika duyurdu! 2022 yılında ödenecek tutarlar belli oldu! Emzirme, cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması...

SGK son dakika duyurdu! 2022 yılında ödenecek tutarlar belli oldu! Emzirme, cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı genelge ile 2022 yılında uygulanacak prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarları belirledi. Devlet tarafından başvuru yapan ve süreç sonunda kabul gören vatandaşlara ödenen ödenek ve primlerin detayları açıklama sonrasında merak ediliyor. İşte, 2022'de uygulanacak ödenek ve primler için detaylar...

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SGK son dakika duyurdu! 2022 yılında ödenecek tutarlar belli oldu! Emzirme, cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması...

EMZİRME ÖDENEĞİ 316 TL

4/a ve 4/b kapsamında sigortalı kadınlara veya eşi çalışmayan sigortalı erkek çalışanlara, doğum sonrası çocuğun yaşaması halinde emzirme ödeneği veriliyor. Emzirme ödeneği, kendi çalışmalarından dolayı SGK'dan gelir veya aylık alan kadınlar veya erkeğin sigortalı olmayan eşine de ödeniyor. 2021 yılında 232 TL olan emzirme ödeneği 2022 yılında 316 TL'ye çıkartıldı. Emzirme ödeneğinden yararlanabilmek için doğumdan önceki 120 gün sigorta primi bildirilmiş (4/b'liler için primin ödenmiş) olması gerekiyor.

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SGK son dakika duyurdu! 2022 yılında ödenecek tutarlar belli oldu! Emzirme, cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması...

CENAZE ÖDENEĞİ 1250 TL

SGK, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine cenaze ödeneği veriyor. Cenaze ödeneği, en az 360 gün prim bildirilmiş olup da ölen sigortalıların hak sahiplerine de veriliyor. 2021 yılında 918 TL olan cenaze ödeneği, 2022 yılında 1250 TL'ye çıkartıldı.

Cenaze ödeneği öncelikle ölen sigortalı kişinin eşine verilir. Eşi yoksa çocuklarına, çocukları yoksa ana babasına, onlar da yoksa kardeşlerine ödeme yapılır.

Kimsesi olmayan kişilerin cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, 1250 TL'ye kadar yapılan masraflar fatura ile belgelendirilmesi koşuluyla SGK tarafından ilgili gerçek veya tüzel kişiye ödenir.

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SGK son dakika duyurdu! 2022 yılında ödenecek tutarlar belli oldu! Emzirme, cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması...

RAPOR PARASI ARTACAK

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları süre için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde prime esas kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise 3'te 2'si oranında bağlanıyor. 2021 yılında günlük en düşük prime esas kazanç tutarı 119.25 TL olduğu için, en düşük rapor parası ayakta tedavilerde 79.50 TL, yatarak tedavilerde ise 59.60 TL oldu.

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SGK son dakika duyurdu! 2022 yılında ödenecek tutarlar belli oldu! Emzirme, cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması...

Brüt asgari ücret 2022 yılında 5004 TL'ye çıktığı için geçici iş göremezlik ödeneği hesabında kullanılan günlük kazançları 166.80 TL'nin altında olanların 1 Ocak 2022 tarihinden sonraki istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 166.80 TL üzerinden hesaplanacak. Bu artıştan, rapor kullanmaya 2021 yılında başlamış olanlar da yararlanacak.

Buna göre, 2021 yılında prime esas kazancı 3577 TL ile 5004 TL arasında olan herkes, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere ayakta tedavilerde günlük 111.20 TL, yatarak tedavilerde ise 83.40 TL geçici iş göremezlik ödeneği alacak. Böylece, geçen yıl asgari ücretle çalışmakta olup evinde istirahat etmekte olanların rapor parası günlük 79.50 TL'den 111.20 TL'ye yükselecek.