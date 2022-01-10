10 Ocak 2022, Pazartesi
SGK son dakika duyurdu! 2022 yılında ödenecek tutarlar belli oldu! Emzirme, cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması...
Binlerce kişinin yararlandığı ödenek ve primlerin 2022 yılı için tutarları açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2022 yılında verilecek emzirme ve cenaze ödenekleri ile prim kesintisinden muaf tutulacak yemek ve aile yardımı tutarlarını belirledi. Brüt asgari ücretin yüzde 40 oranında artırılması nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alt sınırın altında kalanların ödenekleri 1 Ocak'tan itibaren artırılacak. Devlet tarafından yapılan ödemeden yararlanan vatandaşlar ödeme tutarlarını merak ediyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, 2022 yılında uygulanacak ödenek ve prim miktarları...
Giriş Tarihi: 10.01.2022 19:22 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 19:22
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