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Haberler Galeri Emeklilerin zamlı maaşları hesaplandı! Maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? SSK, SGK, Bağ-Kur'lunun ödeme takvimi...

Emeklilerin zamlı maaşları hesaplandı! Maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? SSK, SGK, Bağ-Kur'lunun ödeme takvimi...

Emeklilerin zamlı maaşları hesaplandı. Maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun 2022 yılında alacakları zamlı maaşlar belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından gözler maaşlara çevrilmişti. Bu hafta maaş haftası ama bu sene farklılıklar var. Ek zamlar oldu bunun yasal düzenlemesi Meclis'te komisyondan geçti. Diğer yandan emekliler ek zammın maaşlara nasıl yansıyacağını merak ediliyor. İşte, Maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? SSK, SGK, Bağ-Kur'lunun ödeme takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2022 20:06
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Emeklilerin zamlı maaşları hesaplandı! Maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? SSK, SGK, Bağ-Kur’lunun ödeme takvimi...

Emeklilerin zamlı maaşları hesaplandı! Maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? SSK, SGK, Bağ-Kur'lunun ödeme takvimi... Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zamlı maaşlar belli oldu. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur'luya taban maaş memur emeklisine de 2.5 puanlık ek artış TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Diğer yandan yapılan ek zamla birlikte en düşük emekli maaşı ortaya çıkmış oldu. Ek zamla birlikte yeni maaş hesaplamaları hız kazanmış oldu. İşte, maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? SSK, SGK, Bağ-Kur'lunun ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilerin zamlı maaşları hesaplandı! Maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? SSK, SGK, Bağ-Kur’lunun ödeme takvimi...

SORULARLA YENİ MAAŞ REHBERİ

Yeni maaş artışları yüzde kaç oldu?

Bu hafta maaş haftası ama bu sene farklılıklar var. Ek zamlar oldu bunun yasal düzenlemesi Meclis'te komisyondan geçti. Asgari ücretle ilgili vergisiz asgari ücret hayatımıza girdi. Dolayısıyla AGİ uygulaması değişmiş oldu.

Yeni maaş artışları derken ek zamlardan bahsedeceğim. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin yüzde 25.47 arttı. O da 6 aylık enflasyon farkı olarak onların maaşına yansıyacak bu ayki maaşlarını yüzde 25.47 fazla alacaklar.

Orada bir taban maaş artışı oldu. 1.500 liradan 2.500 liraya çıktı.

Dolayısıyla 2.500 liranın altındaki maaşlar eğer yüzde 25.47 artırıldığında yine 2.500 liranın altında kalıyorsa 300-400 liralık bir fark da yatırılacak.

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Emeklilerin zamlı maaşları hesaplandı! Maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? SSK, SGK, Bağ-Kur’lunun ödeme takvimi...

İLAVE ARTIŞLAR NASIL YANSIYACAK?

Memurlar ve memur emeklileri için de farklı bir uygulama gündeme geldi. Onlar da zaten yüzde 5 toplu sözleşme zammı vardı yüzde 22.47 de enflasyon farkı geldi 27.47'lik kümülatif de 27.91'lik bir artış ortaya çıktı. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı 7.5'a çıkarıldı. 2.5 puanlık bir ilave oldu. Bugünlerde yasalaşacak. Yüzde 30.95'e çıktı.

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Emeklilerin zamlı maaşları hesaplandı! Maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? SSK, SGK, Bağ-Kur’lunun ödeme takvimi...

- ESKİ MAAŞ: 3000 TL

- ESKİ EK ÖDEME: 120 TL

- HESABA YATAN ESKİ MAAŞ: 3.120 TL

- YENİ MAAŞ: 3.000 X %25,47 = 3.764,10 TL

- YENİ EK ÖDEME: 3.764 X %4 = 150,56 TL

- HESABA YATACAK YENİ MAAŞ: 3.914,66 TL

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Emeklilerin zamlı maaşları hesaplandı! Maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? SSK, SGK, Bağ-Kur’lunun ödeme takvimi...

İŞÇİLERİN ASGARİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

1 Ocak'tan itibaren geçerli.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALKTI MI?

AGİ vergi iadesiydi. Ortadan vergi kalkmış oldu.

KIDEM TAZMİNATI ARTIRILDI MI?

Kıdem tazminatı da memurlara kadar zam kadar artırılıyor.