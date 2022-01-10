10 Ocak 2022, Pazartesi
Emeklilerin zamlı maaşları hesaplandı! Maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? SSK, SGK, Bağ-Kur'lunun ödeme takvimi...
Emeklilerin zamlı maaşları hesaplandı. Maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun 2022 yılında alacakları zamlı maaşlar belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından gözler maaşlara çevrilmişti. Bu hafta maaş haftası ama bu sene farklılıklar var. Ek zamlar oldu bunun yasal düzenlemesi Meclis'te komisyondan geçti. Diğer yandan emekliler ek zammın maaşlara nasıl yansıyacağını merak ediliyor. İşte, Maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? SSK, SGK, Bağ-Kur'lunun ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 10.01.2022 20:06
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