Emeklilerin zamlı maaşları hesaplandı! Maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? SSK, SGK, Bağ-Kur’lunun ödeme takvimi...

SORULARLA YENİ MAAŞ REHBERİ

Yeni maaş artışları yüzde kaç oldu?

Bu hafta maaş haftası ama bu sene farklılıklar var. Ek zamlar oldu bunun yasal düzenlemesi Meclis'te komisyondan geçti. Asgari ücretle ilgili vergisiz asgari ücret hayatımıza girdi. Dolayısıyla AGİ uygulaması değişmiş oldu.

Yeni maaş artışları derken ek zamlardan bahsedeceğim. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin yüzde 25.47 arttı. O da 6 aylık enflasyon farkı olarak onların maaşına yansıyacak bu ayki maaşlarını yüzde 25.47 fazla alacaklar.

Orada bir taban maaş artışı oldu. 1.500 liradan 2.500 liraya çıktı.

Dolayısıyla 2.500 liranın altındaki maaşlar eğer yüzde 25.47 artırıldığında yine 2.500 liranın altında kalıyorsa 300-400 liralık bir fark da yatırılacak.