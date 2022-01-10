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Bekarlara AGİ olacak mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı?

2022'de AGİ kalktı mı? Bekarlara AGİ olacak mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemesiyle milyonlarca kişi ek ödeme alıyordu. Maaşlara ek katkı olarak sağlanan AGİ ödemesinin bu yıl devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulamasının devam edip etmeyeceği arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 2022'de AGİ kalktı mı? Bekarlara AGİ olacak mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı?

Giriş Tarihi: 10.01.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:25
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Bekarlara AGİ olacak mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı?

Bekarlara AGİ olacak mı? 2022'de AGİ kalktı mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemesi her yıl maaşlara ek katkı sağlanıyor. Bilindiği üzere asgari ücret, ilk 6 ay için 4.253,40 TL olarak belirlendi. Asgari ücrette yapılan vergi düzenlemesinin ardından, asgari ücretin üzerinde maaş alanların bu ödemeden faydalanıp faydalanmayacağı merak ediliyor. Yapılan düzenlemeyle; çalışanlardan asgari ücret brüt tutarından sigorta primleri düşülecek.

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Bekarlara AGİ olacak mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı?

AGİ KİMLERE VERİLECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret ile birlikte kafa karıştıran AGİ uygulaması ile ilgili sorulara yanıt verdi. Erdem, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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Bekarlara AGİ olacak mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı?

"Torba kanun ile 2022 yılında Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece sadece asgari ücretli değil tüm çalışanların maaşındaki asgari ücret kadar kısımdan gelir ve damga vergisi alınmayacak.

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Bekarlara AGİ olacak mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı?

Böylece önceden apartman görevlisi için uygulanan vergisiz asgari ücret herkes için geçerli oldu.

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Bekarlara AGİ olacak mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı?

AGİ, çalışanlara ödenen bir vergi iadesidir. Yani devlet maaşlardan alınan gelir vergisinin bir kısmını medeni durum ve çocuk sayısına göre hesaplayıp çalışana geri vermekteydi.