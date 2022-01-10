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Bekarlara AGİ olacak mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı?
2022'de AGİ kalktı mı? Bekarlara AGİ olacak mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemesiyle milyonlarca kişi ek ödeme alıyordu. Maaşlara ek katkı olarak sağlanan AGİ ödemesinin bu yıl devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulamasının devam edip etmeyeceği arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 2022'de AGİ kalktı mı? Bekarlara AGİ olacak mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı?
Giriş Tarihi: 10.01.2022 12:25Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:25