Bekarlara AGİ olacak mı? 2022'de AGİ kalktı mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemesi her yıl maaşlara ek katkı sağlanıyor. Bilindiği üzere asgari ücret, ilk 6 ay için 4.253,40 TL olarak belirlendi. Asgari ücrette yapılan vergi düzenlemesinin ardından, asgari ücretin üzerinde maaş alanların bu ödemeden faydalanıp faydalanmayacağı merak ediliyor. Yapılan düzenlemeyle; çalışanlardan asgari ücret brüt tutarından sigorta primleri düşülecek.