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Haberler Galeri 12 ay maaş gibi hesaplara yatıyor! ASHB açıkladı, 18-69 yaş arasındakiler dikkat! 1.250-1.100-950-850 TL ödenecek! Başvurular ise...

12 ay maaş gibi hesaplara yatıyor! ASHB açıkladı, 18-69 yaş arasındakiler dikkat! 1.250-1.100-950-850 TL ödenecek! Başvurular ise...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine destek ödemeleri devam ediyor. Ocak ayında yapılan maaşlar zamları sonrasında birçok kalemde sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Aile Destek ödemesinden yararlananlar 2023 yılına ait ödemelerin zamlı şekilde yatıp yatmayacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Aile Destek ödemesi için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2023 11:23
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12 ay maaş gibi hesaplara yatıyor! ASHB açıkladı, 18-69 yaş arasındakiler dikkat! 1.250-1.100-950-850 TL ödenecek! Başvurular ise...

Sosyal destek ödemeleri için detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek ödemelerinden yararlanan vatandaşlar Şubat ayı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Diğer yandan sosyal yardım ödeme miktarlarında artış yaşanıp yaşanmayacağı ise merak edilen hususlar arasında yer alıyor. İşte, 1.250-1.100-950-850 TL destek ödemesi için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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12 ay maaş gibi hesaplara yatıyor! ASHB açıkladı, 18-69 yaş arasındakiler dikkat! 1.250-1.100-950-850 TL ödenecek! Başvurular ise...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ERKEN YATACAK MI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinin ardından memur maaşlarının erken yatacağı açıklandı. Açıklmanın ardından sosyal yardım ödemelerinin öne çekilip çekilmeyeceği araştırılmaya başladı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

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12 ay maaş gibi hesaplara yatıyor! ASHB açıkladı, 18-69 yaş arasındakiler dikkat! 1.250-1.100-950-850 TL ödenecek! Başvurular ise...

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

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12 ay maaş gibi hesaplara yatıyor! ASHB açıkladı, 18-69 yaş arasındakiler dikkat! 1.250-1.100-950-850 TL ödenecek! Başvurular ise...

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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12 ay maaş gibi hesaplara yatıyor! ASHB açıkladı, 18-69 yaş arasındakiler dikkat! 1.250-1.100-950-850 TL ödenecek! Başvurular ise...

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

* Türk vatandaşı olmaması,

* Mavi Kart sahibi olması,

* Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

* 18 yaşından küçük olması,