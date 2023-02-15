12 ay maaş gibi hesaplara yatıyor! ASHB açıkladı, 18-69 yaş arasındakiler dikkat! 1.250-1.100-950-850 TL ödenecek! Başvurular ise...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine destek ödemeleri devam ediyor. Ocak ayında yapılan maaşlar zamları sonrasında birçok kalemde sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Aile Destek ödemesinden yararlananlar 2023 yılına ait ödemelerin zamlı şekilde yatıp yatmayacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Aile Destek ödemesi için detaylar...