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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK resmen duyurdu! Emeklilik için o şarta dikkat, açıklık getirdi! İşten ayrılma, yazılı istekte bulunma... SGK resmen duyurdu! Emeklilik için o şarta dikkat, açıklık getirdi! İşten ayrılma, yazılı istekte bulunma...
SGK, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir genelge yayınladı. Emekli maaşının bağlanması için işten ayrılmak gerekiyor. Genelgede, AYM'nin kararı doğrultusunda değişiklik yapıldığı kaydedildi. Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek. Yaşanan gelişme sonrasında tüm detayları haberimizde derledik. İşte, son dakika genelge hakkında gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.03.2021 19:19
SGK resmen duyurdu. Emeklilik için o şarta dikkat, açıklık getirdi. İşten ayrılma, yazılı istekte bulunma bütün şartlara açıklık getirildi. Emeklilik sistemi ve emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberi geldi. Anayasa Mahkemesi'nin, 506 sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılma zorunluluğuna dair hükmünü iptal etmesinin ardından, çalışanlar meraklı bekleyiş içerisine girmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir genelgeyle karara açıklık getirdi. İşte, SGK tarafından yapılan açıklamanın detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SGK GENELGE YAYINLADI
Genelgede, Anayasa Mahkemesi'nin 506 Sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 62'nci maddesindeki düzenlemeyi iptal ettiği ancak aynı kanunun "Yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır" şeklindeki 60'ıncı maddesiyle ilgili iptal kararı vermediği vurgulandı.
2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile hem 60 hem de 62'nci maddenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilen genelgede, 2008'den sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunanlara aylık bağlanabilmesi için işten ayrıldıktan sonra dilekçe verilmesi gerektiği ifade edildi.
AYM'NİN KARARI DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞİKLİK
SGK'nın 2018/38 Sayılı Genelgesi uyarınca, emeklilik dilekçesi verdiği tarihte işten ayrılmadığı sonradan tespit edilenlere yersiz ödenen aylıklar için borç çıkarıldığı anımsatılan genelgede, AYM'nin kararı doğrultusunda değişiklik yapıldığı kaydedildi.
Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek. Kesintiler de iade edilecek.