SGK resmen duyurdu. Emeklilik için o şarta dikkat, açıklık getirdi. İşten ayrılma, yazılı istekte bulunma bütün şartlara açıklık getirildi. Emeklilik sistemi ve emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberi geldi. Anayasa Mahkemesi'nin, 506 sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılma zorunluluğuna dair hükmünü iptal etmesinin ardından, çalışanlar meraklı bekleyiş içerisine girmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir genelgeyle karara açıklık getirdi. İşte, SGK tarafından yapılan açıklamanın detayları...