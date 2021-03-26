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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurana aylık olarak ödeniyor! 1 sene boyunca ATM'den 300-400-600 TL ödeme imkanı! İşte başvuru şartları... Başvurana aylık olarak ödeniyor! 1 sene boyunca ATM'den 300-400-600 TL ödeme imkanı! İşte başvuru şartları...
Devlet tarafından sosyal yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla her çocuk için 300-400-600 TL arası maddi yardım sağlanıyor. Yeni doğan annelere yapılan yardımlar sonrasında kadınların iş hayatında daha fazla yer alması amaçlanıyor. 2015'te devreye alınan doğum yardımı ile yeni doğum yapan annelere destek ödemesinde bulunuyor. Doğum parası almak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, doğum parası nasıl alınır? Doğum parası için başvuru nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 26.03.2021 21:25 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 21:25
Pandemi sürecinde birçok sosyal yardım devreye alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Siyasetler Bakanlığı tarafından kazanç gidişatı ölçütüne bakılmaksızın, yurt içi ve dışında doğum yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi tüm aileler doğum desteği için müracaat etebiliyor. Devlet tarafından vatandaşlara yapılan sosyal yardımlar yakından takip ediliyor. Maddi olarak sağlanan bu desteklerin bir bölümü belirli koşullar altında ödenirken bazı destekler için herhangi bir koşul aranmıyor. Doğum yardımı için başvuru şartları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, doğum yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
GALERİ DEVAM EDİYOR 600 TL DOĞUM YARDIMI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.
Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.
DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir.
Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.