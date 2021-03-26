Emeklilerin cebi dolacak! 2021 SSK, SGK, Bağ-Kur emeklilerine müjde geldi! 1500, 1800, 2250 TL ödeme...

Emekli vatandaşlar bankaların sunduğu promosyon fırsatından yararlanmak için diledikleri bankalara giderek 3 yıllık sözleşmeleri imzalamaları gerekiyor. 3 yıllık taahhüdün ardınan bankalar promosyon ödemelerini vatandaşların hesaplarına yatırıyor. 2021 yılında promosyon ödemelerinden yararlanacak emekliler, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankaları soruşturmaya başladı. Ücret meblağına göre ödenen promosyon ödemeleri kamu bankalarında 500 TL ile 750 TL arasında ödendi. Ücret çeşitliliği sunan bankaların yeni yıl promosyon ödemeleri için detayları haberimizde derledik. İşte, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar...