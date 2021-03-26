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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklilerin cebi dolacak! 2021 SSK, SGK, Bağ-Kur emeklilerine müjde geldi! 1500, 1800, 2250 TL ödeme... Emeklilerin cebi dolacak! 2021 SSK, SGK, Bağ-Kur emeklilerine müjde geldi! 1500, 1800, 2250 TL ödeme...
Milyonlarca emekli vatandaş yeni yılda promosyon ödemeleri ile derin nefes alacak. Emekliler maaşlarını almak için 3 yıllık sözleşme imzaladıkları bankalardan promosyon ödemelerini cebine koyuyor. 2023 yılına kadar bankalarla sözleşme imzalayan emekliler en düşük 500 TL'yi cebine koyacak. Bankalar yeni yılda promosyon ödeme miktarlarında güncellemeye gitti. Çoğu banka ise ödemelerde 1000 TL üzerinden alıyor. İşte, 2021 yılı promosyon ödemeleri...
Giriş Tarihi: 26.03.2021 18:56
Emekli vatandaşlar bankaların sunduğu promosyon fırsatından yararlanmak için diledikleri bankalara giderek 3 yıllık sözleşmeleri imzalamaları gerekiyor. 3 yıllık taahhüdün ardınan bankalar promosyon ödemelerini vatandaşların hesaplarına yatırıyor. 2021 yılında promosyon ödemelerinden yararlanacak emekliler, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankaları soruşturmaya başladı. Ücret meblağına göre ödenen promosyon ödemeleri kamu bankalarında 500 TL ile 750 TL arasında ödendi. Ücret çeşitliliği sunan bankaların yeni yıl promosyon ödemeleri için detayları haberimizde derledik. İşte, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ BANKA NE KADAR ÖDÜYOR?
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.
GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.
HALKBANK: 500, 625, 750 lira.
QNB FİNANSBANK: 850, 1.100, 1.300 lira.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.
ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.