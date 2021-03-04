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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK resmen duyurdu: 453-5.2020 TL arasında değişiklik gösteriyor! İşte başvuru şartları ve tüm detaylar SGK resmen duyurdu: 453-5.2020 TL arasında değişiklik gösteriyor! İşte başvuru şartları ve tüm detaylar SGK tarafından birçok kalem altında destek ödemeleri yapılıyor. Birçok kişi bu ödemelerden haberdar bile değilken, destek ödemeleri ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. En çok merak edilenlerden biri de, ölüm aylığı olarak da bilinen dul ve yetim aylığı... SSK ve Bağ-Kur'lu kapsamında vefat edenlerden dolayı hak sahiplerine bağlanan gelir ve/veya aylıklarda bu sene artış yaşandı. İşte SGK dul ve yetim aylığı ile ilgili merak edilen soruların yanıtı... Giriş Tarihi: 04.03.2021 13:00
Milyonlarca kişiye destek ödemeleri yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen dul ve yetim aylığı ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Başvuru şartlarını taşıyan kişilerden, yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ek ödeme ile birlikte 453 lira, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ek ödeme dahil 5.202 lira veriliyor. Dul ve yetim aylığı hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK aracılığıyla anne ve babadan yetim aylığı alınabiliyor. SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sigortalının ölümü halinde her şart altında geride kalanlara emekli aylığı bağlanıyor. Buna dul ve yetim aylığı da deniyor. Eşin ölüm aylığı alabilmesi için sigortalının vefat ettiği tarihte yasal evlilik bağı bulunması şart. Ancak sonradan evlendiği eşinden boşanırsa, vefat eden sigortalıdan yeniden ölüm aylığı alabilir.
DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 453 lira olacak, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.202 lira olacak. Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor.
Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.
Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.
DUL VE YETİM AYLIĞI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden dul ve yetim aylığı ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. İşte SGK'dan alınan bilgilere göre, dul ve yetim aylığının detayları...