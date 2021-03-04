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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kamu bankalarında flaş değişiklik! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank resmen duyurdu! Bugünden sonra... Kamu bankalarında flaş değişiklik! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank resmen duyurdu! Bugünden sonra... Son dakika... Kamu bankaları normalleşme süreci ile birlikte bazı kararlar aldı. 'Yerinde karar' uygulamasıyla ikinci normalleşme sürecine geçen Türkiye'de il bazında kısıtlamalarda değişiklik gösteriyor. Bu süreç içerisinde Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank mesai saatlerini yeniden düzenledi. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte kamu bankalarının çalışma saatleri... Giriş Tarihi: 04.03.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 12:37
Son dakika... Halkban, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın çalışma saatleri nasıl? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar pandemi döneminde çalışma saatlerini değiştirmişti. Normalleşme süreci ile kamu bankaları mesai saatlerini yeniden düzenledi. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte kamu bankalarının çalışma saatleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAMU BANKALARI ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme çerçevesinde bugünden itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.
Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu.
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
İşte 4 Mart tarihli banka banka güncel kredi faiz oranları:
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.52
Sıfır konut kredisi: 1.42
Tüketici kredisi: 1.68
Taşıt kredisi (Kaskolu) : 1.64
Taşıt kredisi (Kaskosuz) : 1.66
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Hızlı ihtiyaç kredisi: 1.60
Sıfır km taşıt kredisi: 1.58
2. el taşıt kredisi: 1.60
Hesaplı Evim Konut Kredisi 1. el: 1.42
Hesaplı Evim Konut Kredisi 2. el: 1.47