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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 4 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi açıklandı mı? Son durum... 4 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi açıklandı mı? Son durum...
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından birçok kalem altında destek ödemesi gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri de mazot ve gübre desteği... Çiftçilere yönelik verilen bu destek ödemesinin 2021 yılında hangi tarihte gerçekleştirileceği merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 4 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 04.03.2021 16:44
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Her yıl gerçekleştirilen mazot ve gübre desteği ödemelerinin bu ay hangi tarihte gerçekleştirileceği konusunda araştırmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda gerçekleştirilen mazot ve gübre desteği ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 4 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi açıklandı mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı destek ödemelerinin tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz sene toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira ödenmişti. 2021 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması öngörülüyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ARTTI MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda alınan kararların yanı sıra çiftçilere de müjdeli haberleri duyurdu Başkan Erdoğan konu ile ilgili,
''Çiftçilerimize 2 müjde vermek istiyoruz. Gübre desteklerini 100'de 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz.'' ifadelerini kullandı. MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
Buna göre, buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan destek ödemesi 16 liraya yükseldi. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilere ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesi, dekara 20 liraya yükseldi.
DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.