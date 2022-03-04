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Haberler Galeri 4 Mart akaryakıt fiyatları güncel liste: 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

4 Mart akaryakıt fiyatları güncel liste: 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Rusya-Ukrayna savaşı varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Brent petrol fiyatındaki yükseliş, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu. EPGİS tarafınan yapılan açıklama ile 4 Mart tarihli akaryakıt fiyatları güncellendi. Peki, 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 4 Mart akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 09:48
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4 Mart akaryakıt fiyatları güncel liste: 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

4 Mart akaryakıt fiyatları belli oldu. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle değişiklik gösteriyor. Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler takip edilirken, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yükseliş görüldü. Peki, 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 4 Mart akaryakıt fiyatları güncel liste...

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4 Mart akaryakıt fiyatları güncel liste: 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

4 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam geldi. İşte EPGİS'den alınan bilgiye göre, 4 Mart Perşembe güncel benzin ve mazot fiyatı:

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4 Mart akaryakıt fiyatları güncel liste: 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul benzin litre fiyatı: 17,97 TL
İzmir benzin litre fiyatı: 18,08 TL
Ankara benzin litre fiyatı: 18,06 TL

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4 Mart akaryakıt fiyatları güncel liste: 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 18,92 TL
İzmir motorin (mazot) litre fiyatı: 19,00 TL
Ankara motorin (mazot) litre fiyatı: 18,00 TL

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4 Mart akaryakıt fiyatları güncel liste: 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.