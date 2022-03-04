4 Mart akaryakıt fiyatları güncel liste: 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Rusya-Ukrayna savaşı varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Brent petrol fiyatındaki yükseliş, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu. EPGİS tarafınan yapılan açıklama ile 4 Mart tarihli akaryakıt fiyatları güncellendi. Peki, 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 4 Mart akaryakıt fiyatları güncel liste...