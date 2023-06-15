15 Haziran 2023, Perşembe
SGK prim - yıl - yaş muamması çözüldü! EYT staj ve çıraklık sigorta formülü geldi! Emeklilik için 1 yıl prim indirimi...
EYT sonrasında milyonlarca kişi emeklilik imkanı yakaladı. Düzenleme sonrasında kapsam dışında kalanlar gözlerini staj ve çıraklık sigortasına göz çevirdi. Beklenen düzenleme çıkarsa çıraklık sigorta girişi olanlar, bu dönemler için borçlanma yaparak, söz konusu süreleri uzun vadeli sigorta kollarından saydırabilecek. Staj ve çıraklık sigortası için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. İşte, EYT düzenlemesi sonrasında staj ve çıraklık gelişmeler!
Giriş Tarihi: 15.06.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 09:03
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