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SGK prim - yıl - yaş muamması çözüldü! EYT staj ve çıraklık sigorta formülü geldi! Emeklilik için 1 yıl prim indirimi...

EYT sonrasında milyonlarca kişi emeklilik imkanı yakaladı. Düzenleme sonrasında kapsam dışında kalanlar gözlerini staj ve çıraklık sigortasına göz çevirdi. Beklenen düzenleme çıkarsa çıraklık sigorta girişi olanlar, bu dönemler için borçlanma yaparak, söz konusu süreleri uzun vadeli sigorta kollarından saydırabilecek. Staj ve çıraklık sigortası için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. İşte, EYT düzenlemesi sonrasında staj ve çıraklık gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 09:03
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SGK prim - yıl - yaş muamması çözüldü! EYT staj ve çıraklık sigorta formülü geldi! Emeklilik için 1 yıl prim indirimi...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik imkanı yakaladı. Kapsam dışında kalanlar ise yeni gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Hal böyle olunca gözler staj ve çıraklık sigortası yapılacak yeni düzenlemelere çevrildi. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalar gelmişti. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere yaş şartı kaldırıldı. Borçlanma formülleri ile emeklilik hakkı elde etmek isteyenler staj ve çıraklık sigortası için detayları merak ediyor. İşte, EYT staj ve çıraklık, borçlanma formülleri için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK prim - yıl - yaş muamması çözüldü! EYT staj ve çıraklık sigorta formülü geldi! Emeklilik için 1 yıl prim indirimi...

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenleme 4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açtı.

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SGK prim - yıl - yaş muamması çözüldü! EYT staj ve çıraklık sigorta formülü geldi! Emeklilik için 1 yıl prim indirimi...

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere yaş şartı kaldırıldı.

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SGK prim - yıl - yaş muamması çözüldü! EYT staj ve çıraklık sigorta formülü geldi! Emeklilik için 1 yıl prim indirimi...

Bu düzenlemeyle birlikte staj ve çıraklık yapanlar da beklenti içerisine girdi.

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SGK prim - yıl - yaş muamması çözüldü! EYT staj ve çıraklık sigorta formülü geldi! Emeklilik için 1 yıl prim indirimi...

MEVCUT SİSTEM NASIL?

Mevcut düzenlemelere göre; staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor.

Dolasıyla burada emeklilik için gerekli olan primler yatırılmıyor.