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Haberler Galeri Asgari ücret zammında %25'lik İŞKUR referansı! Yüzde 38-39 pazarlık payı masada! TİSK, Türk-İş rakamları netleşti! 10.000, 11.000, 11.830...

Asgari ücret zammında %25'lik İŞKUR referansı! Yüzde 38-39 pazarlık payı masada! TİSK, Türk-İş rakamları netleşti! 10.000, 11.000, 11.830...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirirken neler konuşulduğu da merak ediliyor. İşçi tarafı asgari ücretin 500 dolar seviyesine çıkartılmasını istiyor. Talep yerine gelirse asgari ücrete yüzde 38-39 civarında bir artış anlamını taşıyor. Aynı zamanda da 11.830 TL net ücretin 830 TL'sinin asgari ücret desteği olarak İŞKUR tarafından karşılanması ve işverenin 11.000 TL ödemesi de talepler arasında yer aldı. Peki işçi ve işveren ne istedi? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte zam pazarlığının detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 16:02
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Asgari ücret zammında %25’lik İŞKUR referansı! Yüzde 38-39 pazarlık payı masada! TİSK, Türk-İş rakamları netleşti! 10.000, 11.000, 11.830...

Asgari ücret 1. toplantısı bu hafta gerçekleşti. Milyonlarca çalışanın gözü yapılacak zamlara çevrilirken masada konuşulanlarda merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda işçi, işveren talepleri gündeme gelecek. Peki işçi ve işveren ne istedi? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammında %25’lik İŞKUR referansı! Yüzde 38-39 pazarlık payı masada! TİSK, Türk-İş rakamları netleşti! 10.000, 11.000, 11.830...

Son dakika haberi...Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Kurban bayramı öncesinde belli olacak. Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısını dün yaparak çalışmalarına başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem yazısında, tarafların toplantıdaki taleplerini yazdı.

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Asgari ücret zammında %25’lik İŞKUR referansı! Yüzde 38-39 pazarlık payı masada! TİSK, Türk-İş rakamları netleşti! 10.000, 11.000, 11.830...

Bu talepler bu gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabineye gelecek. Asgari Ücret tespit komisyonu daha sonra iki toplantı daha yapacak ve 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek. Yeni ücreti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

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Asgari ücret zammında %25’lik İŞKUR referansı! Yüzde 38-39 pazarlık payı masada! TİSK, Türk-İş rakamları netleşti! 10.000, 11.000, 11.830...

TOPLANTIDA NE KONUŞULDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını dün yaparken masada talepler de dile getirildi. Bugün kabine de konuşulacak bu taleplere göre işçi tarafı asgari ücretin 500 dolar seviyesine çıkartılmasını istiyor.

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Asgari ücret zammında %25’lik İŞKUR referansı! Yüzde 38-39 pazarlık payı masada! TİSK, Türk-İş rakamları netleşti! 10.000, 11.000, 11.830...

Talep yerine gelirse bugün için net ücretin 11 bin 830 TL civarında olması gerekecek. Bu da asgari ücrete yüzde 38-39 civarında bir artış anlamını taşıyor.