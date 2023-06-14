Asgari ücret zammında %25'lik İŞKUR referansı! Yüzde 38-39 pazarlık payı masada! TİSK, Türk-İş rakamları netleşti! 10.000, 11.000, 11.830...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirirken neler konuşulduğu da merak ediliyor. İşçi tarafı asgari ücretin 500 dolar seviyesine çıkartılmasını istiyor. Talep yerine gelirse asgari ücrete yüzde 38-39 civarında bir artış anlamını taşıyor. Aynı zamanda da 11.830 TL net ücretin 830 TL'sinin asgari ücret desteği olarak İŞKUR tarafından karşılanması ve işverenin 11.000 TL ödemesi de talepler arasında yer aldı. Peki işçi ve işveren ne istedi? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte zam pazarlığının detayları...