Elinde gramı, çeyrek altını olanlar kulak kesilsin! İslam Memiş uyardı! O saatten sonra…

ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.