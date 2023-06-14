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Haberler Galeri Elinde gramı, çeyrek altını olanlar kulak kesilsin! İslam Memiş uyardı! O saatten sonra…

Elinde gramı, çeyrek altını olanlar kulak kesilsin! İslam Memiş uyardı! O saatten sonra…

Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. ABD Merkez Bankası bugün saat 21.00 itibarıyla faiz kararını açıklayacak. Altın fiyatlarının nasıl etkileneceği araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun serbest bırakılmasıyla birlikte hedeflenen seviyenin 1.650 TL'ye doğru ilerleyebileceğini belirtti. İşte altında son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 17:12
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Elinde gramı, çeyrek altını olanlar kulak kesilsin! İslam Memiş uyardı! O saatten sonra…

Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. ABD Merkez Bankası bugün saat 21.00 itibarıyla faiz kararını açıklayacak. Altın fiyatlarının nasıl etkileneceği araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun serbest bırakılmasıyla birlikte hedeflenen seviyenin 1.650 TL'ye doğru ilerleyebileceğini belirtti. İşte altında son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Elinde gramı, çeyrek altını olanlar kulak kesilsin! İslam Memiş uyardı! O saatten sonra…

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI SONA ERİYOR!

Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezerv Bankası FED'in faiz toplantısı, paylaşılan takvime göre; 13-14 Haziran tarihleri aralığında düzenlenecek.

Toplantının akşam saatlerinde son bulması bekleniyor.

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Elinde gramı, çeyrek altını olanlar kulak kesilsin! İslam Memiş uyardı! O saatten sonra…

SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası bankacılık güven krizi ve enflasyon ikilemi gölgesinde faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltti.

Piyasalarda da 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyordu. Politika faizi böylece 2007'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

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Elinde gramı, çeyrek altını olanlar kulak kesilsin! İslam Memiş uyardı! O saatten sonra…

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED'in bu ay da 25 baz puan faiz artırımına gideceği yönündeki tahminler yüzde 63'e ulaştı. Enflasyonun inatçı olduğuna dikkat çeken Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin açıklamaları ile sene sonuna doğru faiz indirimi olacağı yönündeki tahminleri de zayıflattı.

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Elinde gramı, çeyrek altını olanlar kulak kesilsin! İslam Memiş uyardı! O saatten sonra…

ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.