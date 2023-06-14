14 Haziran 2023, Çarşamba
Elinde gramı, çeyrek altını olanlar kulak kesilsin! İslam Memiş uyardı! O saatten sonra…
Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. ABD Merkez Bankası bugün saat 21.00 itibarıyla faiz kararını açıklayacak. Altın fiyatlarının nasıl etkileneceği araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun serbest bırakılmasıyla birlikte hedeflenen seviyenin 1.650 TL'ye doğru ilerleyebileceğini belirtti. İşte altında son durum...
Giriş Tarihi: 14.06.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 17:12
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