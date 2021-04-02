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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankacılıkta yeni dönem! O kural tarihe karışıyor! Islak imza, uzaktan tespit... Bankacılıkta yeni dönem! O kural tarihe karışıyor! Islak imza, uzaktan tespit...
Bankacılıkta yeni dönem. O kural tarihe karışıyor. Bankacılık işlemlerinin şubeye gitmeden uzaktan kimlik tespiti yöntemi ile gerçekleştirilmesine ilişkin beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankacılık işlemlerinde ıslak imza şartını da sona erdirecek yeni dönem 1 Mayıs itibariyle başlıyor. Yapılan düzenleme sonrasında detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 02.04.2021 18:24
Bankacılıkta yeni dönem için ilk adım atıldı. Artık şubelere gitmeden işlem yapılabilecek. Dijitalleşmenin her geçen gün arttığı sektörde yapılan mevzuat düzenlemesi, verilen hizmetlere standart getirirken vatandaşın da güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Bankacılık işlemlerinde ıslak imza şartını da sona erdirecek yeni dönem 1 Mayıs itibariyle başlıyor. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankaların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde fiziki belge ve ıslak imza kullanımının azaltılmasına yönelik atılan kritik adımda tarih belli oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Mayıs'tan itibaren uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleştirilecek.
İlgili düzenleme ile kart çıkaran kuruluşlar ile kart sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmelerde aranan yazılı şekil şartı kaldırılarak, bu sözleşmelerin ıslak imza şartı aranmaksızın uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden yapılabilmesinin önü de açılmış olacak.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK
Uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan önce kişinin başvurusu uzaktan kimlik tespiti sürecinin işletildiği banka uygulaması üzerinden elektronik ortamda doldurulan bir form ile alınacak ve alınan veriler kullanılarak kişi hakkında risk değerlendirmesi gerçekleştirilecek. Risk değerlendirmesi sonucunda gerekiyorsa görüntülü görüşme başlatılmadan süreç sonlandırılabilecek.
KİŞİSEL OLARAK SADECE BİYOMETRİK VERİ KULLANILABİLECEK
Bankalar müşterileri ile uzaktan kimlik tespitinin yapılması amacıyla özel nitelikli kişisel verilerden sadece biyometrik verisini kullanılabilecek ve kişinin buna dair açık rızasını da elektronik ortamda kayıt altına alacak. Kişi ile yapılacak görüntülü görüşmeden önce müşteri temsilcisinin soracağı asgari sorular belirlenecek ve sorulan soruların sırası veya türü değişkenlik gösterebilecek.