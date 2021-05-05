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SGK o parayı anında ödüyor! Milyonlar için geçerli, 4000 TL hesaplarda! Tek tek sıralandı...
Sosyal Güvenlik Kurumu'na SGK askerlik veya doğum borçlanması yapanlar, ödedikleri paranın en az yüzde 15'ini ödeme indirimi yoluyla geri alabilirler. İki senelik doğum borçlanması yapan bir şahsın sağlayacağı avantaj 4 bin lirayı aşar. SGK'ya yapılan hizmet borçlanmalarında ödenti avantajından faydalanabilmek için detaylara dikkat etmek gerekir. Peki doğum borçlanmasını bugün ödemek yerine emeklilik tarihine yakın ödemek arasında bir avantaj söz konusu mu? Yıldan yıla artış oranı ne kadardır?
Giriş Tarihi: 05.05.2021 22:53 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 23:10
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