Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?

TEMMUZ ZAMMI İLE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2021 yılı Temmuz zam oranı ne kadar olacak? Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Milyonlarca emeklinin zam oranını belirleyecek olan 2021 yılı ilk 4 ayı ortalama enflasyon oranı ne kadar çıktı? 2021 yılı en düşük memur maaşı ne kadar? 2021 yılı en düşük emekli (SSK-Bağ-Kur) maaşı ne kadar? Tüm bu sorulara Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yanıt verdi. İşte Erdem'in canlı yayında yaptığı açıklamalar...