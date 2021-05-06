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Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
12,7 milyon emekli bayram ikramiyesi için bekleyişini sürdürüyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler ikramiyelerin yatacağı tarihe çevrildi. Bayram ikramiyesi ile ek gelir elde eden emekliler, Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL ikramiyeyi ceplerine koyacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli ikramiyesi ile ilgili merak edilen tarihi duyurdu. Peki, bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? Merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 06.05.2021 09:28
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Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
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Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
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Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
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Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
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Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?