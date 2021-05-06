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Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?

12,7 milyon emekli bayram ikramiyesi için bekleyişini sürdürüyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler ikramiyelerin yatacağı tarihe çevrildi. Bayram ikramiyesi ile ek gelir elde eden emekliler, Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL ikramiyeyi ceplerine koyacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli ikramiyesi ile ilgili merak edilen tarihi duyurdu. Peki, bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? Merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 06.05.2021 09:28
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Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alan emekliler, bu yıldan itibaren bayram ikramiyelerini zamlı olarak alacak. Enflasyon oranına göre ikramiyelere zam yapılacağı açıklamasının ardından gözler Ramazan Bayramı ikramiyesine çevrilmişti. Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin 1.100 lira olarak yatırılacağını duyurdu. Şimdi ise gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI? SSK, BAĞ-KUR İKRAMİYE TARİHLERİ...

2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin 6-7 Mayıs'ta yapılacağını duyurmuştu.

SSK emeklileri 6 Mayıs'ta yani bugün, Bağ-Kur ve memur emeklileri ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyesini hesaplarında görecek.

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Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?

İKRAMİYE TUZAĞINA DİKKAT!

Siber dolandırıcılar, bayram ikramiyesi ödemelerini fırsat bildi. Bayram ikramiyesinin, emekli maaşı alan herkese hiçbir işlem yapılmadan ödenecek olmasına karşın; siber suçlular, vatandaşları kandırmak için "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın" SMS'leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemini devreye soktu.

SMS'te yer alan linke tıklayan vatandaşlar, kişisel bilgilerini girdikleri anda tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor.

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Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

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Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?

TEMMUZ ZAMMI İLE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2021 yılı Temmuz zam oranı ne kadar olacak? Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Milyonlarca emeklinin zam oranını belirleyecek olan 2021 yılı ilk 4 ayı ortalama enflasyon oranı ne kadar çıktı? 2021 yılı en düşük memur maaşı ne kadar? 2021 yılı en düşük emekli (SSK-Bağ-Kur) maaşı ne kadar? Tüm bu sorulara Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yanıt verdi. İşte Erdem'in canlı yayında yaptığı açıklamalar...