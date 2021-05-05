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Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? XRP davası ile...
Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırımcıları Pi coinin ne zaman işlem göreceğini merak ediyor. Son dönemde gündemde yer alan Pi coinin kaç para üzerinden piyasaya gireceği de araştırılan konular arasında yer alıyor. Hal böyle olunca Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? XRP davası ile ilgili detaylar haberimizde...