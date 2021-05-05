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Haberler Galeri Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? XRP davası ile...

Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? XRP davası ile...

Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırımcıları Pi coinin ne zaman işlem göreceğini merak ediyor. Son dönemde gündemde yer alan Pi coinin kaç para üzerinden piyasaya gireceği de araştırılan konular arasında yer alıyor. Hal böyle olunca Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? XRP davası ile ilgili detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 05.05.2021 21:56
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Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? XRP davası ile...

Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırımcıları Pi coin için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Tüm gözlerin çevrildiği Pi coin, yeni nesil bir dijital kripto para birimidir. Kripto para yatırımcıları tarafından pi coinin piyasada ne zaman işlem göreceği sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? XRP davası ile...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? XRP davası ile...

Pİ COİN NEDİR?

Son günlerde çeşitli platformlarda adından sıkça söz ettiren Pi Coin yeni nesil dijital bir kripto para birimidir. Temel mottoları ise dünyada en çok kullanılan platform olmak ve üyeler arasında dijital parayla hizmet veren bir pazar oluşturabilmektir.

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Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? XRP davası ile...

Pi Coin, Stanford üniversitesinde bulunan üç girişimci tarafından kullanıma sunulmuştur. Stellar platformu temel alınarak ortaya çıkarılan Pi, gelişim sürecinde Stellar platformunun madencilik işlemine izin vermemesine rağmen yaptıkları güncellemeler ile madencilik işlemini simüle ederek kişilerin yetenek ve liyakatine bağlı olan bir paylaşım modeli olmasını sağlamıştır.

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Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? XRP davası ile...

Pi, temelde Bitcoin ve diğer kripto paralar ile aynı mantığa sahip olsa da işleyiş açısından diğerlerinden ayrılmaktadır. Pi Coin Nedir? Sorumuzdan sonra Pi Network olarak da adlandırılan bu mantığı gelin kısaca inceleyelim.

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Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? XRP davası ile...

Pİ NETWORK NEDİR? Pİ COİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

Günümüzde piyasada bulunan hemen hemen tüm kripto paralarda grafik kartları ile kazım işlemi yapılmakta ve muazzam derecede bir elektrik harcanmaktadır. Pi ise bunlardan farklı olarak Pi Network ağına girdikten sonra internet ve elektriğe ihtiyaç duymadan kazım yapabilmenizi sağlıyor. Mobil uygulamalar üzerinden yapılan bu kazım işlemini bir kez başlattıktan sonra telefonunuzu kapatsanız bile Pi Network kazım işlemine devam ediyor.