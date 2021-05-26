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SGK o paraları iade edecek! Tercih etmeyenlerin maaşı değişiyor! 5300 prim günüyle 49 yaşında...

Emekli olmak isteyen milyonlarca kişinin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Çalışanların emeklilik tarihi bu değişkenlere göre farklılık gösterebiliyor. Bazı çalışanlar ise emeklilik için gereken şartları yerine getiremiyor. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanarak emekli olmanın yolunu arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatırılan primleri emekli olmaya yetmeyen kişiler, primlerini geri alabilir. İşte, SGK prim iadesi nasıl yapılır? Başvurular için neler gerekli?

Giriş Tarihi: 26.05.2021 19:40
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SGK o paraları iade edecek! Tercih etmeyenlerin maaşı değişiyor! 5300 prim günüyle 49 yaşında...

Emeklilik için gün sayısı, yaş, prim ödemesi ve yıl şartı gibi pek çok etken bulunuyor. Emekli olmak isteyen vatandaşlar bazı durumlarda bunu gerçekleştiremiyor. Prim gününü dolduramayanlar borçlanarak emekli olmanın yolunu arıyor. Sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için ise doğum borçlanması ve askerlik gibi çeşitli imkanlar çalışanlara sunuluyor. SGK'ya yatırılan primleri emeklilik için yeterli olmayan vatandaşlar, başvurarak primlerini geri alabiliyor. İşte, pirimlerin iadesi nasıl, nereden yapılır?

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SGK o paraları iade edecek! Tercih etmeyenlerin maaşı değişiyor! 5300 prim günüyle 49 yaşında...

Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemeleri, yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri gerekiyor. Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıklarından dolayı, gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olmaları için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor.

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SGK o paraları iade edecek! Tercih etmeyenlerin maaşı değişiyor! 5300 prim günüyle 49 yaşında...

MEMURLARDA KESENEK

Tanınan tüm haklara rağmen yine de emeklilik şartlarını tamamlayamayan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bu vatandaşların çalışma imkanları da yoksa ödedikleri primler boşa gitmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor.

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SGK o paraları iade edecek! Tercih etmeyenlerin maaşı değişiyor! 5300 prim günüyle 49 yaşında...

İKİ TÜRLÜ HESAP

Emeklilik için iki türlü prim günü hesabı yapılıyor. Örneğin, ilk defa sigortalı çalışmaya 24 Mayıs 1985 ile 23 Kasım 1986 tarihleri arasında başlayan 4A'lı (SSK) bir erkek, normalde 5300 prim günüyle 49 yaşında emekli olabilir. Prim günü 5300'ün altında olduğu için 49 yaşında emekli olamayanlara sosyal güvenlik sistemi, ikinci bir şans daha tanıyor. Bu durumda aynı kişi, 3600 prim günüyle 60 yaşında emekli olabiliyor. Ancak normalden daha düşük emekli aylığı bağlanıyor. Bu koşullardaki erkek sigortalı, 60 yaşına geldiği halde prim günleri 3600'den de az ise talebi halinde primleri iade ediliyor.

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SGK o paraları iade edecek! Tercih etmeyenlerin maaşı değişiyor! 5300 prim günüyle 49 yaşında...

NELER GERİ VERİLMİYOR

Sağlık için ödenen primler (GSS) ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar iade edilmiyor. Eski SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağkur'lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor.