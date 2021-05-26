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SGK o paraları iade edecek! Tercih etmeyenlerin maaşı değişiyor! 5300 prim günüyle 49 yaşında...
Emekli olmak isteyen milyonlarca kişinin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Çalışanların emeklilik tarihi bu değişkenlere göre farklılık gösterebiliyor. Bazı çalışanlar ise emeklilik için gereken şartları yerine getiremiyor. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanarak emekli olmanın yolunu arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatırılan primleri emekli olmaya yetmeyen kişiler, primlerini geri alabilir. İşte, SGK prim iadesi nasıl yapılır? Başvurular için neler gerekli?
Giriş Tarihi: 26.05.2021 19:40
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