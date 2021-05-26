HaberlerGaleri10 bankadan ucuz kredi müjdesi! 6 ay ödemesiz, geri kalanı 12 eşit taksitle! Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...
10 bankadan ucuz kredi müjdesi! 6 ay ödemesiz, geri kalanı 12 eşit taksitle! Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...
Milyonlarca vatandaş merakla bekliyordu. 10 bankadan peş peşe müjdeli açıklama geldi. Acil nakit ihtiyacı olanlar bankalara kolayca başvuru yapacak. Başvuru yapılacak bankalar arasında Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank , Türkiye İş Bankası AŞ, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Denizbank'ta yer alıyor. Başvurular ise 1 Haziran Salı günü itibariyle başlayacak. Kredi alan vatandaşlar ilk 6 ay ödeme yapmayacak. İşte, düşük faizli krediye başvuru detayları...