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Haberler Galeri 10 bankadan ucuz kredi müjdesi! 6 ay ödemesiz, geri kalanı 12 eşit taksitle! Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...

10 bankadan ucuz kredi müjdesi! 6 ay ödemesiz, geri kalanı 12 eşit taksitle! Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...

Milyonlarca vatandaş merakla bekliyordu. 10 bankadan peş peşe müjdeli açıklama geldi. Acil nakit ihtiyacı olanlar bankalara kolayca başvuru yapacak. Başvuru yapılacak bankalar arasında Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank , Türkiye İş Bankası AŞ, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Denizbank'ta yer alıyor. Başvurular ise 1 Haziran Salı günü itibariyle başlayacak. Kredi alan vatandaşlar ilk 6 ay ödeme yapmayacak. İşte, düşük faizli krediye başvuru detayları...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 19:04
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10 bankadan ucuz kredi müjdesi! 6 ay ödemesiz, geri kalanı 12 eşit taksitle! Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...

Pandemi döneminde milyonlarca kişi nefes kredisi için başvuru detaylarını merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu kredi paketiyle ilgili detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kredinin kullandırılacağı 10 bankayı tek tek açıkladı. Devlet bankalarının yanısıra özel bankalarda kredi fırsatına katıldı. Krediye ilk 6 ay ödeme yapılmazken, kalan borç 12 ay eşit taksitle ödenebilecek. Başvurular 1 Haziran tarihi itibariyle başlıyor. Düşük faizli kredi imkanından yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. İşte, Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 bankadan ucuz kredi müjdesi! 6 ay ödemesiz, geri kalanı 12 eşit taksitle! Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...

1 HAZİRAN'DA DEVREYE GİRİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'ne ilişkin detayları açıkladı. Paket, 1 Haziran itibarıyla devreye girecek.

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10 bankadan ucuz kredi müjdesi! 6 ay ödemesiz, geri kalanı 12 eşit taksitle! Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla 2021 Nefes Kredisi, 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak.

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10 bankadan ucuz kredi müjdesi! 6 ay ödemesiz, geri kalanı 12 eşit taksitle! Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...

DETAYLAR BELLİ OLDU

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

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10 bankadan ucuz kredi müjdesi! 6 ay ödemesiz, geri kalanı 12 eşit taksitle! Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.