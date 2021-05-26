10 bankadan ucuz kredi müjdesi! 6 ay ödemesiz, geri kalanı 12 eşit taksitle! Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.