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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK müjdeyi verdi! SSK girişi olanlara 801 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? SGK müjdeyi verdi! SSK girişi olanlara 801 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
SSK girişi olanlara 801 TL para yardımı için sorgulamalar hız kazandı. Sigortalı şekilde çalışanların yakınları vefat ettiği takdirde kurum tarafından kendilerine ödenen yardım parasıdır. Yardım almak için aranan en önemli şart birinci dereceden yakınınızın vefat etmiş olması gerekiyor. Kişinin vefatından önce ismini belirttiği kişiler yardımdan yararlanabiliyor. İşte, cenaze yardımı E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 17.12.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 17:36
4/1-(a) (SSK) 4/1-(b) (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için "2020 yılı cenaze ödeneği miktarı 801,00 TL'dir." 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen şartlara uygun olan vatandaşların ölümünün ardından ailesine bir defaya mahsus olmak üzere cenaze ödeneği verilir. Yardımın amacı ise cenaze sürecinde ortaya çıkan giderlere devlet tarafından destek sağlanmasıdır. Cenaze yardımı vefat eden kişinin resmi nikahlı eşine, çocuklarına ya da anne ile babasına ödenir. ahaber.com.tr olarak tüm detayları sizler için yazımızda derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR Ölen Sigortalının Haksahipleri Cenaze Ödeneği 1-Emekli Sandığı emeklisiyim. Bakmakla yükümlü olduğum Annem/babam vefat etti. Ölüm yardımı alabilir miyim?
Bakmakla yükümlü olunan kişilerin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödemesi yapılamamaktadır.
2-Emekli Sandığından emekli olan komşumun cenazesini ben kaldırdım, ölüm yardımı alabilir miyim?
Vefat eden kişinin eşi, çocukları, anne, babası ve kardeşlerinin hayatta bulunmaması şartı ile ve cenazenin sizin tarafınızdan kaldırıldığına dair muhtarlıktan alacağınız belge ve harcamalara ilişkin faturaların aslı ile birlikte Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir.
3-Emekli Sandığından dul ve yetim aylığı alan kişilerin vefatı halinde ölüm yardımı ödenir mi?
Dul ve yetim aylığı alan kişilerin vefatı halinde ölüm yardımı ödenmez.
4-Babam 4/1-(a) (SSK) kapsamında yaşlılık aylığı alırken vefat etti. Cenaze ödeneği alabilir miyim?
Kurumumuzdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük ve yaşlılık aylığı alırken vefat eden sigortalıların hak sahiplerine cenaze ödeneği ödenmektedir.