SGK müjdeyi verdi! SSK girişi olanlara 801 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

4/1-(a) (SSK) 4/1-(b) (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için "2020 yılı cenaze ödeneği miktarı 801,00 TL'dir." 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen şartlara uygun olan vatandaşların ölümünün ardından ailesine bir defaya mahsus olmak üzere cenaze ödeneği verilir. Yardımın amacı ise cenaze sürecinde ortaya çıkan giderlere devlet tarafından destek sağlanmasıdır. Cenaze yardımı vefat eden kişinin resmi nikahlı eşine, çocuklarına ya da anne ile babasına ödenir. ahaber.com.tr olarak tüm detayları sizler için yazımızda derledik.