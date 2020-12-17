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Haberler Galeri Kredi faiz oranlarında son dakika gelişmesi: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu...

Kredi faiz oranlarında son dakika gelişmesi: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu...

Kredi faiz oranları tüketicilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. 2021 yılına kısa süre kala kredi faiz oranlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bankaların müşterilerine sunduğu güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarıyla hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, "kredi faiz oranları ne kadar" sorusuna yanıt arıyor. ahaber.com.tr olarak bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) başta olmak üzere güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 18:00
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Kredi faiz oranlarında son dakika gelişmesi: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu...

Yeni yıla kısa süre kala bankalardan faiz oranları hakkında son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Otomobil, araba ve ihtiyaçlarını gidermek için kredi çekmek isteyenler güncel faiz oranlarını araştırmayı sürdürüyor. Kamu ve özel bankalar geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası açıklamasının ardında faiz oranlarını güncellemişti. İhtiyaç - taşıt - konut kredisi sorgulamaları sürüyor. İşte, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi faiz oranlarında son dakika gelişmesi: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.65

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Kredi faiz oranlarında son dakika gelişmesi: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.77
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.52

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Kredi faiz oranlarında son dakika gelişmesi: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu...

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 2.07
İhtiyaç kredisi: 1.98
Taşıt kredisi: 1.51
Konut kredisi: 1.41

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Kredi faiz oranlarında son dakika gelişmesi: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu...

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40