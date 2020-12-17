Kredi faiz oranlarında son dakika gelişmesi: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu...

Kredi faiz oranları tüketicilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. 2021 yılına kısa süre kala kredi faiz oranlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bankaların müşterilerine sunduğu güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarıyla hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, "kredi faiz oranları ne kadar" sorusuna yanıt arıyor. ahaber.com.tr olarak bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) başta olmak üzere güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu...