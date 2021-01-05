Ocak 2021 zamlı güncel sigara fiyat listesi: Yeni yıl ile Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?

2021 Ocak ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde sigara fiyatları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sigara vergi oranından güncelleme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Sigara tiryakileri zamlı fiyat listesini sorgulamaya başladı. Yeni dönemde sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise merak edilen başka unsur oluyor. İşte, Yeni yıl ile Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?