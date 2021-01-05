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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ocak 2021 zamlı güncel sigara fiyat listesi: Yeni yıl ile Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu? Ocak 2021 zamlı güncel sigara fiyat listesi: Yeni yıl ile Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?
2021 Ocak ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde sigara fiyatları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sigara vergi oranından güncelleme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Sigara tiryakileri zamlı fiyat listesini sorgulamaya başladı. Yeni dönemde sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise merak edilen başka unsur oluyor. İşte, Yeni yıl ile Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 05.01.2021 18:31
Ocak 2021 zamlı güncel sigara fiyat listesi: Yeni yıl ile Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda sigara tüketicilerinin aklında fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı yer alıyor. Resmi Gazete'de duyurulan kararla sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Son dakika haberinin ardından güncel fiyat listesi sorgulanmaya başladı. Fiyatlar hakkında gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?
GALERİ DEVAM EDİYOR SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?
Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
SİGARA ÖTV ORANI NE OLDU?
Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'deki karar ile yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi tutarlarına zam geldi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Aralık ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL