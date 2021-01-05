SGK müjdeyi verdi! Emekli olmak için gün sayanlara fırsat! Birikmiş borçları...

SGK müjdeyi verdi! Emekli olmak için gün sayanlara fırsat geldi. Emekli olmak isteyenler için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları arasında kredi işbirliği protokolü imzalandı. Son dakika açıklamasına göre, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası ile imzalanan protokol kapsamında sigortalılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirildi. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Kredi başvurularının şartları ve nereden yapılacağı ise merak ediliyor. Emekli olmak isteyenler fırsatları sorgulamaya başladı. İşte, merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...