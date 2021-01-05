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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK müjdeyi verdi! Emekli olmak için gün sayanlara fırsat! Birikmiş borçları... SGK müjdeyi verdi! Emekli olmak için gün sayanlara fırsat! Birikmiş borçları...
SGK'dan emekli olmak için gün sayanlara büyük fırsat geldi. Son dakika haberine göre, SGK ile yapılan banka anlaşmasında emekli olmak için bekleyen Bağ-Kur'luları ilgilendiren yeni gelişmeler yaşandı. Kullanılan kredi, emekli hesabından 36 aya kadar taksitlerle ödenebilecek. Uzun süredir emekli olmak için gün sayan vatandaşları ilgilendiren haberin detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 05.01.2021 16:05
SGK müjdeyi verdi! Emekli olmak için gün sayanlara fırsat geldi. Emekli olmak isteyenler için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları arasında kredi işbirliği protokolü imzalandı. Son dakika açıklamasına göre, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası ile imzalanan protokol kapsamında sigortalılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirildi. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Kredi başvurularının şartları ve nereden yapılacağı ise merak ediliyor. Emekli olmak isteyenler fırsatları sorgulamaya başladı. İşte, merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankaların şubelerine müracaat edebilecek.
BAŞVURULAR 1 ŞUBAT'TA SONA ERECEK
SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz, yapılandırmaya son başvuru tarihinin 1 Şubat'a, ilk taksit son ödeme tarihinin de 31 Mart'a uzatıldığını anımsattı.
Yılmaz, 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında sigortalılık süresi durdurulan sigortalının bu süreyi ihya etmek için ödeyeceği tutarın 24 bin lira olduğunu anımsatarak, "Yapılandırmaya başvururlarsa 24 bin lira yerine yaklaşık 9 bin lira ödenecek. Yani yüzde 63 oranında indirim söz konusu olacaktır. Kamu bankaları ile imzalanan prokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanacak sigortalılarımıza herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkânı sunulacak" dedi.
KİMLER KREDİ DESTEĞİ ALABİLECEK?
Kredi desteğinden birikmiş prim borcu ödemesi durumunda 4/b'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/a'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar başvurabilecek.