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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İntibak zammında flaş gelişme! SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak zammı ile ne kadar olacak? 355 TL artış olacak mı? İntibak zammında flaş gelişme! SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak zammı ile ne kadar olacak? 355 TL artış olacak mı? Milyonlarca emeklinin beklediği intibak artışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verisinin ardından maaşlarında artış yaşayan emekliler, şimdi de intibak zammının ne zaman çıkacağını araştırıyor. 2000 yılı sonrası emeklilerin heyecanla takip ettiği intibak ile ilgili güzel gelişmeler var. Peki, 355 TL artış olacak mı? SSK Bağ-Kur emekli intibak zammı ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 05.01.2021 17:30 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 17:30
Son dakika... İntibak zammı ne zaman çıkacak? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur ile memur emeklisinin maaşlarına yapılan 2021 Ocak zammının ardından gözler intibak artışına çevrildi. Bilindiği üzere 2000 yılından önce emekli olanların maaşlarına intibak zammı uygulanmıştı. Bu düzenlemenin 2000 yılı sonrası emekliler için de hayata geçirilmesi talep ediliyor. Eğer bu talep hayata geçerse emeklilerin maaşlarına 355 TL artış olacak. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak zammı ile ne kadar olacak? 355 TL artış olacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
SSK'lıların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclis'i adres göstermişti. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli yararlanacak.
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi ise memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınarak çözüm istendi.
İntibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme getirildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar intibak zammının çıkacağı tarihi merak ediyor. Ancak intibak düzenlemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.