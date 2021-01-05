İntibak zammında flaş gelişme! SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak zammı ile ne kadar olacak? 355 TL artış olacak mı?

Milyonlarca emeklinin beklediği intibak artışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verisinin ardından maaşlarında artış yaşayan emekliler, şimdi de intibak zammının ne zaman çıkacağını araştırıyor. 2000 yılı sonrası emeklilerin heyecanla takip ettiği intibak ile ilgili güzel gelişmeler var. Peki, 355 TL artış olacak mı? SSK Bağ-Kur emekli intibak zammı ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 17:30 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 17:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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