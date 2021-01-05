Kredi faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Herhangi bir sebepten dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranlarını merak ediyor. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için kamu bankaları ve özel bankaların faiz oranlarını yazımızda ele aldık. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 5 Ocak güncel oranlar...