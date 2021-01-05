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Haberler Galeri Bankalarda son dakika faiz depremi: 5 Ocak Ziraat, İş Bankası, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Bankalarda son dakika faiz depremi: 5 Ocak Ziraat, İş Bankası, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Son dakika... Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, en uygun kredi veren bankalar listesini araştırıyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte bankalar faiz oranlarını güncelledi. Koronavirüs salgını sonrası kampanya yapan bankalar, faiz oranlarını yükseltti. Kamu bankaları ve özel bankaların faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, TEB, Garanti BBVA ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 5 Ocak güncel oranlar...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 13:33
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Bankalarda son dakika faiz depremi: 5 Ocak Ziraat, İş Bankası, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Herhangi bir sebepten dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranlarını merak ediyor. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için kamu bankaları ve özel bankaların faiz oranlarını yazımızda ele aldık. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 5 Ocak güncel oranlar...

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Bankalarda son dakika faiz depremi: 5 Ocak Ziraat, İş Bankası, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

BANKALARIN FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte 5 Ocak tarihli güncel kredi faiz oranları:

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Bankalarda son dakika faiz depremi: 5 Ocak Ziraat, İş Bankası, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.65

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

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Bankalarda son dakika faiz depremi: 5 Ocak Ziraat, İş Bankası, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.67

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Bankalarda son dakika faiz depremi: 5 Ocak Ziraat, İş Bankası, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59 (Yeni yıl kampanyası)

Taşıt kredisi: 1.57

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49