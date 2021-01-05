HaberlerGaleriBankalarda son dakika faiz depremi: 5 Ocak Ziraat, İş Bankası, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...
Bankalarda son dakika faiz depremi: 5 Ocak Ziraat, İş Bankası, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...
Son dakika... Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, en uygun kredi veren bankalar listesini araştırıyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte bankalar faiz oranlarını güncelledi. Koronavirüs salgını sonrası kampanya yapan bankalar, faiz oranlarını yükseltti. Kamu bankaları ve özel bankaların faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, TEB, Garanti BBVA ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 5 Ocak güncel oranlar...
Giriş Tarihi: 05.01.2021 13:33Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 13:33