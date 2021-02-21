Milyonlarca emekliye müjde: Zam geldi, bin 600 TL oldu! Başvurular ise...

Bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak.



Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, bir yılın sonunda CardFinans Emekli kredi kartına bağlı ve düzenli ödenen en az bir otomatik fatura ödeme talimatı olması durumunda yine yıllık üyelik ücreti alınmayacak.