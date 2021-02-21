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21 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca emekliye müjde: Zam geldi, bin 600 TL oldu! Başvurular ise... Milyonlarca emekliye müjde: Zam geldi, bin 600 TL oldu! Başvurular ise...
Milyonlarca emeklinin yararlandığı promosyon ödemelerinde artış yaşanıyor. Promosyon ödemeleri için bankaların yarışı hız kazandı. Emeklilik maaşlarını 3 yıl taahhüt karşıladığında bankaya taşıyanlar için promosyon fırsatı tanınıyor. Ayrıca ATM'lerden para çekme, ücretsiz havale-EFT, kredi kartı aidat muafiyeti, kredi ve mevduata özel faiz oranı gibi imkanlar emeklileri bekliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB ve diğer bankaların promosyon fırsatları haberimizde yer alıyor. İşte, en yüksek promosyon ödemesini hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 21.02.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 16:44
Milyonlarca emekliye müjde: Zam geldi, bin 600 TL oldu! Başvurular ise yakından takip ediliyor. Bankalar yeni yılda emekli promosyon ödemelerini tek tek açıkladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken; yüksek promosyon vaat eden kampanyalar son dönemde arttı. Bankaların sunduğu promosyon fırsatları sonrasında emeklilerin cebi rahatlayacak. Emekli maaşlarını 3 yıllık taahhüt ile bankaya taşıyanlar promosyon ödemesini cebine katacak. İşte, bankaların promosyon ücretleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİYE EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR? Şu an en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalardan biri QNB Finansbank. Banka emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.600 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Finansbank'ın başlattığı kampanya ile müşteriler cep telefonundan kolayca verebileceği dijital onay sayesinde şubeye gelmelerine gerek kalmadan maaşlarını taşıyabilecek ve nakit promosyon fırsatından faydalanabilecekler.
Kampanya uyarınca banka, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.600 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunacak.
QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar.
Bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak.
Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, bir yılın sonunda CardFinans Emekli kredi kartına bağlı ve düzenli ödenen en az bir otomatik fatura ödeme talimatı olması durumunda yine yıllık üyelik ücreti alınmayacak.