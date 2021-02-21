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Haberler Galeri Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...

Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...

Marketler için yeni düzenlemenin sinyalleri Ticaret Bakanlığı tarafından gündem geldi. Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Ayrıca küçük esnafın yüzünü güldürecek yeni kararda masaya yatırıldı. Zincir gıda marketleri, Pazar günü saat 11:00'dan önce açılmayacak. Teklifin kabul edilmesinin ardından yeni düzenleme devreye alınacak. İşte, A101, BİM, ŞOK ve Migros...

Giriş Tarihi: 21.02.2021 17:49
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Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...
Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...

Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı dikkatlerden kaçmayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bazı ürünler raflardan kalkabilir. Marketler tarafından haftanın belirlenen günlerinde aktüel ürünler kataloğu hizmete sunuluyor ve kısa sürede tüketiliyor. Küçük esnafı desteklemek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yeni düzenleme gündeme geldi. Taslağa göre, zincir mağazaların geleneksel perakende işletmelere olumsuz etkilerinin azaltılması ve perakendecilere korunma sağlanması için zincir marketlerin bazı ürünleri satmasına yasaklama getirileceği kaydedildi. Yeni market düzenlemesi hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...
Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...

FLAŞ SİGARA VE PAZAR GÜNÜ DETAYI

Buna göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Marketlerin elektronik ortamdaki satışlarında ise mevcut yasak ve düzenlemeler geçerli olmaya devam edecek.

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Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...
Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; Hızlı tüketim ürünleri satan mağaza ve zincir marketlerin raflarının yüzde 1'i, coğrafi işaretli ürünlerin satışına ayrılacak. Coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra bu alanlarda, marketin bulunduğu ildeki yöresel ürünler yer alacak.

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Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...
Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...

Marketler, promosyonlu ürünlerden kaynaklanan kayıpları, üreticiye yansıtamayacak. Reklam, anons, ürünlerin yerleştirilmesi gibi hizmetler nedeniyle üretici veya tedarikçiden para talep edilmeyecek, ancak ikili sözleşme yapılması halinde bedel alınabilecek.

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Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...
Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...

Tarım ve gıda ürünlerinin markete sağlam şekilde tesliminin ardından, ürünün bozulması halinde üreticiden zarar tazmini istenemeyecek. Gıda ürünlerinin müşteri şikayeti nedeniyle incelenmesinde de üreticiye bir bedel yansıtılamayacak.