Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...

Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı dikkatlerden kaçmayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bazı ürünler raflardan kalkabilir. Marketler tarafından haftanın belirlenen günlerinde aktüel ürünler kataloğu hizmete sunuluyor ve kısa sürede tüketiliyor. Küçük esnafı desteklemek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yeni düzenleme gündeme geldi. Taslağa göre, zincir mağazaların geleneksel perakende işletmelere olumsuz etkilerinin azaltılması ve perakendecilere korunma sağlanması için zincir marketlerin bazı ürünleri satmasına yasaklama getirileceği kaydedildi. Yeni market düzenlemesi hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...