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Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...
Marketler için yeni düzenlemenin sinyalleri Ticaret Bakanlığı tarafından gündem geldi. Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Ayrıca küçük esnafın yüzünü güldürecek yeni kararda masaya yatırıldı. Zincir gıda marketleri, Pazar günü saat 11:00'dan önce açılmayacak. Teklifin kabul edilmesinin ardından yeni düzenleme devreye alınacak. İşte, A101, BİM, ŞOK ve Migros...
Giriş Tarihi: 21.02.2021 17:49
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Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...
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Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...
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Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...
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Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...
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Marketlerde yeni düzenleme! Flaş sigara ve Pazar günü detayı! A101, BİM, ŞOK ve Migros...