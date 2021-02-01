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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK müjdeyi verdi: Çift maaş almak mümkün! SGK başvuru şartlarını açıkladı! İşte tüm detaylar... SGK müjdeyi verdi: Çift maaş almak mümkün! SGK başvuru şartlarını açıkladı! İşte tüm detaylar...
SGK tarafından binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisine müjdeli haber geldi. Sosyal devlet olmanın gereği olarak ihtiyacı olan vatandaşlara yardım ödemeleri yapılıyor. GK tarafından yaşamını yitiren anne-baba veya eş üzerinden belli şartlarda maaş bağlanıyor. Ödemelerden yararlanmak isteyenlerin ise belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Yapılan ödemelerden birçok kişinin haberi dahi yok. Yeni yılda birçok ödemeye yapılan zamlar sonrasında, SSK ve Bağ-Kur'lu kapsamında vefat edenlerden dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin aylıklarının miktarı da artırıldı. İşte, Çifte maaş alma şartları nelerdir? Anne, baba veya eşten kalan maaşla çifte maaş almak mümkün mü?
Giriş Tarihi: 01.02.2021 19:34
Çift maaş almak mümkün! SGK başvuru şartlarını açıkladı. Birçok kişi hakkı olmasına rağmen çifte maaş hakkı olduğunu bilmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SSK ve Bağ-Kur'lu kapsamında vefat edenlerden dolayı hak sahiplerine dul ve yetim aylığı veriliyor. Kişinin aldığı bir aylık olsa bile, vefat eden anne-baba ve eş üzerinden ikinci maaşı da alma hakkına sahip. Vatandaşlar kendi maaşının kesileceği endişesiyle bu uygulamadan habersiz. İşte SGK çifte maaş alma hakkında detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇİFT MAAŞ NASIL ALINIR?
SGK aracılığıyla anne ve babadan yetim aylığı alınabiliyor. SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sigortalının ölümü halinde her şart altında geride kalanlara emekli aylığı bağlanıyor. Buna dul ve yetim aylığı da deniyor. Eşin ölüm aylığı alabilmesi için sigortalının vefat ettiği tarihte yasal evlilik bağı bulunması şart. Ancak sonradan evlendiği eşinden boşanırsa, vefat eden sigortalıdan yeniden ölüm aylığı alabilir.
SGK'DAN ÇİFT MAAŞ ALABİLECEK OLANLAR KİMLERDİR?
SGK, bazı şartlarda çift maaş hakkı tanıyor. Bu hak özellikle daha ziyade kadınlara sağlanıyor..
Örneğin SSK emeklisi bir kadın, BAĞ-KUR emeklisi eşinin vefatı dolayısıyla dul aylığı alabiliyor. Bunun dışında emekli aylığı alan dul/boşanmış/bekar bir kadın, emekli aylığı alan anne veya babasının vefatı dolayısıyla da yetim aylığı alabiliyor.
Dul kavramı genellikle kadınları kapsasa da bu duruma erkekler de giriyor. Aynı durum erkekler için de geçerlidir. Bazı durumlarda kişiler iki, hatta üç maaş alabilme haklarına sahip olabiliyorlar. Bu durum şöyle oluyor;