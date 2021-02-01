SGK müjdeyi verdi: Çift maaş almak mümkün! SGK başvuru şartlarını açıkladı! İşte tüm detaylar...

SGK tarafından binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisine müjdeli haber geldi. Sosyal devlet olmanın gereği olarak ihtiyacı olan vatandaşlara yardım ödemeleri yapılıyor. GK tarafından yaşamını yitiren anne-baba veya eş üzerinden belli şartlarda maaş bağlanıyor. Ödemelerden yararlanmak isteyenlerin ise belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Yapılan ödemelerden birçok kişinin haberi dahi yok. Yeni yılda birçok ödemeye yapılan zamlar sonrasında, SSK ve Bağ-Kur'lu kapsamında vefat edenlerden dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin aylıklarının miktarı da artırıldı. İşte, Çifte maaş alma şartları nelerdir? Anne, baba veya eşten kalan maaşla çifte maaş almak mümkün mü?