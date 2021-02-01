Emekliye intibak müjdesi: İntibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? SGK SSK emekli intibak zammı son durum

Emekli maaşlarına yapılacak intibak zammı hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. 2021 Ocak ayının gelmesi sonrasında son yaşananlar ise yakından takip ediliyor. 2000 yılından önce emekli olanlar için uygulanan intibak artışının 2000 sonrası emekliler için de yapılması talep ediliyor. Yeni yıl sonrasında, intibak zammı hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından çalışmalar yürütüldüğü biliniyor. İşte, intibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? SGK SSK emekli intibak zammı son durum