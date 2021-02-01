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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye intibak müjdesi: İntibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? SGK SSK emekli intibak zammı son durum Emekliye intibak müjdesi: İntibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? SGK SSK emekli intibak zammı son durum
Emekli maaşlarına yapılacak intibak zammı hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. 2021 Ocak ayının gelmesi sonrasında son yaşananlar ise yakından takip ediliyor. 2000 yılından önce emekli olanlar için uygulanan intibak artışının 2000 sonrası emekliler için de yapılması talep ediliyor. Yeni yıl sonrasında, intibak zammı hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından çalışmalar yürütüldüğü biliniyor. İşte, intibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? SGK SSK emekli intibak zammı son durum
Giriş Tarihi: 01.02.2021 20:40
İntibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarında 355 TL artış sağlayacak intibak zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni yılda zamlı maaşlarını cebine koyan milyonlarca emekli, diğer yandan intibak artışı hakkında gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Memur emeklileri kurum kaynaklı farkın giderilmesini beklerken, 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar ise intibak zam yolunun açılmasını bekliyor. İşte, intibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? SGK SSK emekli intibak zammı son durum
GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK'lıların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclis'i adres göstermişti. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli yararlanacak.
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi ise memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınarak çözüm istendi.
EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
İntibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme getirildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar intibak zammının çıkacağı tarihi merak ediyor. Ancak intibak düzenlemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.