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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Satan bin pişman! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021 2. el fiyat beklentisi... Satan bin pişman! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021 2. el fiyat beklentisi...
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında bulunuyor. Salgından önce arabasını satan vatandaşlar, fiyatların yükselmesi sonrasında hayal kırıklığı yaşıyor. 2021 yılının ilk günlerde fiyatların alacağı yeni hal ise merak ediliyor. Araba almak isteyenler ise oluşacak fırsatları ve uzman isimlerin yorumlarını yakından takip ediyor. İşte, İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021 2. el fiyat beklentisi...
Giriş Tarihi: 01.02.2021 18:16 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 18:16
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İkinci el araba piyasasının aldığı son hal uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Salgın öncesinde aracını satan vatandaşlar ise fiyatların yükselmesi sonrasında büyük hayal kırıklığına uğradı. İkinci el piyasası son durum hakkında konuşan uzman görüşlerini ahaber.com.tr olarak derledik. İşte, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021 2. el fiyat beklentisi...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasının tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl büyümeye devam ettiğini belirtti.
Erkoç, 2019'da 8,7 milyon motorlu kara taşıtının devri yapılırken bu sayısının geçen yıl 9,2 milyona yükseldiğini söyledi. Erkoç, söz konusu rakamın 2018'de 7,7 milyon, 2017'de 7,5 milyon ve 2016'da 6,7 milyon olduğuna dikkati çekti.
Geçen yıl ikinci el araç sektöründe satışların ekim ayına kadar arttığını ancak sonrasında bir durgunluk yaşandığını aktaran Erkoç, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre devri yapılan araç sayısının yarı yarıya düştüğüne işaret etti.
Erkoç, "Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep arttı. Böylelikle 5 yıl boyunca sektör büyümeye devam etmiş oldu.
Ancak ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor. Aralık ayında yüzde 64,2'si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 olarak gerçekleşmişti hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı Aralık 2020'de yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.