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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK müjdeyi verdi: Çift maaş alabilirsiniz! SGK çift maaş alma şartlarını duyurdu! İşte detaylar SGK müjdeyi verdi: Çift maaş alabilirsiniz! SGK çift maaş alma şartlarını duyurdu! İşte detaylar SGK'dan SSK ve Bağ-Kur'luları sevindirecek haber geldi. SGK tarafından yaşamını yitiren anne-baba veya eş üzerinden belli şartlarda maaş bağlanıyor. Belirli şartların taşıması halinde eşten, babadan veya anneden kalan maaş alınabiliyor. Birçok kişi bu ödemeden haberdar bile değil. Yeni yıl ile birlikte SSK ve Bağ-Kur'lu kapsamında vefat edenlerden dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin aylıklarının miktarı da artırıldı. Peki, eş veya babadan kalan maaşla çifte maaş nasıl alınır? Çifte maaş için şartlar nelerdir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 22.01.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 13:04
Birçok kişi çifte maaş alma hakkının olduğunu bilmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SSK ve Bağ-Kur'lu kapsamında vefat edenlerden dolayı hak sahiplerine dul ve yetim aylığı veriliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Peki, kimler, hangi şartlarda çift emekli maaşı alabilir? İşte konu hakkında merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇİFT MAAŞ NASIL ALINIR?
SGK aracılığıyla anne ve babadan yetim aylığı alınabiliyor. SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sigortalının ölümü halinde her şart altında geride kalanlara emekli aylığı bağlanıyor. Buna dul ve yetim aylığı da deniyor. Eşin ölüm aylığı alabilmesi için sigortalının vefat ettiği tarihte yasal evlilik bağı bulunması şart. Ancak sonradan evlendiği eşinden boşanırsa, vefat eden sigortalıdan yeniden ölüm aylığı alabilir.
DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 453 lira olacak, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.202 lira olacak. Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor.
Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.
Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.
DUL VE YETİM AYLIĞI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden dul ve yetim aylığı ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. İşte SGK'dan alınan bilgilere göre, dul ve yetim aylığının detayları...