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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İspanya'ya gidip tadına baktı! Kimsenin aklına gelmeyen reçeli yaptı! Şimdi paraya para demiyor... İspanya'ya gidip tadına baktı! Kimsenin aklına gelmeyen reçeli yaptı! Şimdi paraya para demiyor...
İspanya'ya gidip tadına baktı! Kimsenin aklına gelmeyen reçeli yaptı! Şimdi paraya para demiyor. Mersin'de gemide çalışan Hidayet Coşkun (57), 15 yıl önce İspanya'da tadına baktığı papaya meyvesini, emekli olunca bahçesine kurduğu serada yetiştirmeye başladı. Coşkun'un kazancı duyanları şaşırttı. Mersin'de gemide çalışan 57 yaşındaki Hidayet Coşkun 15 yıl önce İspanya'nın Endülüs bölgesine gitti. Yaptığı ziyarette papaya meyvesinin tadına bakan Coşkun, meyveyi çok beğendi. Papayaya, Avustralya'da "papaw" ya da "pawpaw", Brezilya'da "mamao" adları verilmektedir. Çalı ya da ağaç görünümündeki papaya, güneş ve suyu sevmesi yönüyle Kamkat ve Durian gibi Tropikal iklimin ağacıdır.
Giriş Tarihi: 21.01.2021 22:11
İspanya'ya gidip tadına baktı! Kimsenin aklına gelmeyen reçeli yaptı! Şimdi paraya para demiyor. Hidayet Coşkun, emekli olduktan sonra üretimini geliştirerek ağaç sayısını 100'e çıkarttı. 100 ağaçtan ortalama 10 bin meyve alan Coşkun'un bir sezonda kazandığı para dudak uçuklattı. Talepten memnun olan Coşkun, meyvenin aynı zamanda reçelini ve yemeğini de yapıp satmaya başladı. Tropik ülkelerde papaya ağaçlarına her köşe başında rastlanmaktadır. Ülkemizde çok fazla tüketilmeyen ancak A ve C vitaminleri ile potasyum açısından oldukça zengin olan papayanın çekirdekleri de antibakteriyel özellik taşır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Papaya üretimini geliştirerek üretimini artırmayı hedefleyen Coşkun,
"Gemicilik yaptığım zamanlar yurt dışında bu meyveyi gördüm. Tadını beğendim, köyüme katkı olsun diye tohumunu getirerek bahçemde deneme amaçlı ektim. Diktiğim ağaçtan güzel bir randıman alınca ağaç sayısını çoğalttım. Şu an 100 ağacım var ama bunu 5 bin fideye kadar çıkartıp yaymayı düşünüyorum. " dedi.
Tanesini 8 liradan sattığını belirten Coşkun "Bir ağaçtan ilk sezon 50 meyve alıyorum, yılda toplam 100- 120 meyve veriyor. Papayayı hem meyve olarak hem de sebze olarak kullanıyoruz" sözlerini ekledi.
Coşkun bir sezonda 45 bin lira gelir elde ettiğini belirterek "İlk başlarda 1- 2 kilo ağırlığında meyve üretiyordum şu an 700- 800 gram ağırlığında meyve üretiyorum. Piyasa için ideal ağırlık. Tanesini 7- 8 TL'den veriyorum" diye konuştu.
Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz de C vitamini bakımından zengin olan meyvenin Avrupa ülkelerinde yoğun talep gördüğünü söyledi. Papayanın ülkemize yeni giren bir alternatif ürün olduğunu belirten Gürbüz, "Papayanın Anavatanı Güney Amerika ve Uzakdoğu. Soğuğu sevmeyen bir meyve. Ağacı 6 ayda meyve verecek olgunluğa erişiyor." şeklinde ifade etti.
Birçok ülkeden talep olduğu belirten Coşkun "Avrupa ülkeleri tarafından tercih ediliyor. Papaya, karaciğer kanserine karşı etkili bir meyvedir. Potasyum ve kalsiyum yönünden zengindir. " dedi.
Vitamın bakıından zengin olduğundan bahseden Coşkun "A, B1, B2, B5 vitaminlerini barındırır. Yüksek miktarda C vitamini içerdiği için Avrupa ülkelerinde yoğun şekilde talep görüyor. Ülkemizde de tüketiminin artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.