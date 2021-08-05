07 Ağustos 2021, Cumartesi
ANA SAYFA
SGK müjdeyi verdi! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksit...
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bazı alacakların yapılandırmasına yönelik başvurular devam ediyor. 7326 sayılı konunun bazı alacakları yapılandırma kararındaki son başvuru 31 Ağustos olarak açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), alacakların yapılandırması hakkında detayların altını çizdi. Konu hakkında gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 05.08.2021 19:10 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 19:10
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10