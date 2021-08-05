SGK müjdeyi verdi! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksit...

YAPILANDIRMA KOLAYLIK SAĞLIYOR

Sigorta primlerinin toplanmasında da Yapılandırma Kanunu ile vatandaşlara kolaylıklar sağlandığını belirten SGK Başkanı İsmail Yılmaz, "17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında 101 Milyar TL alacağımız yapılandırılmıştı. 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile Kurumumuz alacakları için yeni bir yapılandırma imkânı getirildi. Yapılandırmanın kapsamı oldukça geniş tutularak 2021 Nisan ayı ve öncesine ait neredeyse tüm alacaklarımız yapılandırmaya dahil edildi. Gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi, peşin ödeme avantajı, gerekse kredi kartıyla ödeme, elektronik ortamda başvuru imkânı gibi yollarla işverenlerimize ve sigortalılarımıza gerekli tüm kolaylıkları sunduk. Peşin veya iki taksitle ödeme seçeneklerinin tercih edilmesi halinde çok avantajlı ödeme planları sunuldu" diye konuştu.