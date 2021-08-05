07 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SGK müjdeyi verdi! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksit...

SGK müjdeyi verdi! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksit...

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bazı alacakların yapılandırmasına yönelik başvurular devam ediyor. 7326 sayılı konunun bazı alacakları yapılandırma kararındaki son başvuru 31 Ağustos olarak açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), alacakların yapılandırması hakkında detayların altını çizdi. Konu hakkında gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021 19:10 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 19:10
  • 1
  • 10
SGK müjdeyi verdi! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksit...

SGK müjdeyi verdi... Borcu olan herkesi ilgilendiriyor. 6, 9, 12 ve 18 aylık taksit seçeneklerinden yararlanılabiliyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yapılandırma hakkında detaylar belli oldu. Başvurular için detaylar belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) alacakların yeniden yapılandırması kararına göre; yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi durumunda borca katsayı uygulanmayacağı ifade edildi. Konuyla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, borç yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
SGK müjdeyi verdi! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksit...

Milyonlarca vatandaşı ve işvereni ilgilendiren 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında son başvuru tarihi 31 Ağustos. SGK Başkanı İsmail Yılmaz, prim, vergi borçları, matrah ve vergi artırımı, pişmanlıkla beyan, MTV, öğrenim ve katkı kredileri, trafik para cezaları konusunda kaçırılmaması gereken fırsatlara dikkat çekti.

  • 3
  • 10
SGK müjdeyi verdi! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksit...

Yılmaz, "Borcu olan vatandaşların bu fırsattan yararlanmalı. Milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak imkân ve ödeme kolaylıkları başta olmak üzere yapılandırma fırsatları sunuluyor. Yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi durumunda borca katsayı uygulanmayacak. Borçlarını tecil ettiren, taksit ödemesi sürenler de yapılandırmadan yararlanabilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağının sona ermesiyle işten çıkan sayında artış yaşanacağı söyleniyordu fakat geçtiğimiz yıllara göre bu dönemde sigortalı sayısı arttı" dedi.

  • 4
  • 10
SGK müjdeyi verdi! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksit...

YAPILANDIRMA KOLAYLIK SAĞLIYOR

Sigorta primlerinin toplanmasında da Yapılandırma Kanunu ile vatandaşlara kolaylıklar sağlandığını belirten SGK Başkanı İsmail Yılmaz, "17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında 101 Milyar TL alacağımız yapılandırılmıştı. 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile Kurumumuz alacakları için yeni bir yapılandırma imkânı getirildi. Yapılandırmanın kapsamı oldukça geniş tutularak 2021 Nisan ayı ve öncesine ait neredeyse tüm alacaklarımız yapılandırmaya dahil edildi. Gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi, peşin ödeme avantajı, gerekse kredi kartıyla ödeme, elektronik ortamda başvuru imkânı gibi yollarla işverenlerimize ve sigortalılarımıza gerekli tüm kolaylıkları sunduk. Peşin veya iki taksitle ödeme seçeneklerinin tercih edilmesi halinde çok avantajlı ödeme planları sunuldu" diye konuştu.

  • 5
  • 10
SGK müjdeyi verdi! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksit...

BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS'TA SON

Yılmaz, vatandaşların yapılandırma kanunun avantajlarından yararlanması için son başvuru tarihini kaçırmamaları gerektiğini vurgulayarak,"İlk taksit için son ödeme tarihi 1 Kasım 2021. İhya sürelerine ilişkin başvuru ise 1 Kasım 2021'e kadar yapılabilecek. Genel Sağlık Sigortası prim borçları için başvuru şartı olmaksızın 31 Aralık 2021'e kadar ödeme yapılabilecek" açıklamalarında bulundu.