07 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye 2.500 TL, çalışana 5.000 TL nakit ödemesi! İstediğiniz zaman ATM'den çekebilirsiniz! İşte şartlar...

Emekliye 2.500 TL, çalışana 5.000 TL nakit ödemesi! İstediğiniz zaman ATM'den çekebilirsiniz! İşte şartlar...

Nakit ihtiyacı olanlar için bankalardan müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamaya göre, emekli ve çalışanlar için 12 ay vadeye kadar nakit avans fırsatı sunuldu. Emekliler maaşlarına göre 2.500 TL'ye kadar, çalışanlar ise maaşlarına göre 5.000 TL'ye kadar ödeme alabilecek. Banka ödemelerini düzenli yapan ve kredi notu yüksek olan kişilerin nakit avans kullanması daha kolay olacak. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021 15:51
  • 1
  • 10
Emekliye 2.500 TL, çalışana 5.000 TL nakit ödemesi! İstediğiniz zaman ATM’den çekebilirsiniz! İşte şartlar...

Emekli ve çalışalar için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bankalar tarafından nakit ihtiyacın karşılanması için bazı kampanyalar hayata geçiriliyor. Acil para ihtiyacı olan emekli ve çalışanlar için nakit destek ödemesi başladı. Bu kapsamda emeklilere maaşlarına göre 2.500 TL, çalışanlara ise maaşlarına göre 5.00 TL'ye kadar nakit ödeme yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Emekliye 2.500 TL, çalışana 5.000 TL nakit ödemesi! İstediğiniz zaman ATM’den çekebilirsiniz! İşte şartlar...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Vakıfbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek maaşa göre limitli artı para için başvuru yapabilirsiniz. Başvurunun onaylanmasının ardından istediğiniz zaman ATM'den ya da internet bankacılığı üzerinden nakit avansı kullanabilirsiniz.

  • 3
  • 10
Emekliye 2.500 TL, çalışana 5.000 TL nakit ödemesi! İstediğiniz zaman ATM’den çekebilirsiniz! İşte şartlar...

12 AY VADEYE KADAR GERİ ÖDEME

Nakit avans ödemelerini dilerseniz 12 ay vadeye bölerek de geri ödeyebilirsiniz. Bankalardan kredi ya da kredi kartı kullananlar için başvuru süreci daha kolay olacak. Düzenli ödeme yapanlar ve kredi notu yüksek olanlar için bu ödemeleri almak daha kolaylaşıyor.

  • 4
  • 10
Emekliye 2.500 TL, çalışana 5.000 TL nakit ödemesi! İstediğiniz zaman ATM’den çekebilirsiniz! İşte şartlar...

AKBANK'TAN NAKİT AVANS KAMPANYASI

Akbank, 5.000 TL nakit avans limitine artı para olarak müşterilerine sunuyor. Emekli maaşını bu bankadan alan kişilere 2500 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılırken, çalışan müşterileri ise maaşlarına göre, 5000 TL'ye kadar nakit avans limiti açılıyor.

  • 5
  • 10
Emekliye 2.500 TL, çalışana 5.000 TL nakit ödemesi! İstediğiniz zaman ATM’den çekebilirsiniz! İşte şartlar...

Akbank üzerinden düzenli maaş çeken kişiler, gelirleri yüksek olması durumunda 5.000 TL üzerinde nakit avans başvurusu yapabilecekler.