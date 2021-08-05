Emekliye 2.500 TL, çalışana 5.000 TL nakit ödemesi! İstediğiniz zaman ATM'den çekebilirsiniz! İşte şartlar...

Nakit ihtiyacı olanlar için bankalardan müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamaya göre, emekli ve çalışanlar için 12 ay vadeye kadar nakit avans fırsatı sunuldu. Emekliler maaşlarına göre 2.500 TL'ye kadar, çalışanlar ise maaşlarına göre 5.000 TL'ye kadar ödeme alabilecek. Banka ödemelerini düzenli yapan ve kredi notu yüksek olan kişilerin nakit avans kullanması daha kolay olacak. İşte haberin detayları...