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Haberler Galeri Memur maaş zam oranı açıklandı mı? Görüşmeler sonrasında memur maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme, seyyanen...

Memur maaş zam oranı açıklandı mı? Görüşmeler sonrasında memur maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme, seyyanen...

Memur maaş zam oranı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı için görüşmeler başladı. Memur ve memur emeklilerinin 2022-2023 maaş zam oranları toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında ortaya çıkacak. Zam görüşmeleri için son detaylar milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, memur maaş zam oranı açıklandı mı? Görüşmeler sonrasında memur maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme, seyyanen...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021 19:34
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Memur maaş zam oranı açıklandı mı? Görüşmeler sonrasında memur maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme, seyyanen...

Memur maaş zam oranı açıklandı mı? Görüşmeler sonrasında memur maaş zammı ne kadar olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında zam oranı ortaya çıkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantıya Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, KESK heyetleri katılım sağladı. Memur maaş zam oranı için son gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, memur maaş zam oranı açıklandı mı? Görüşmeler sonrasında memur maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme, seyyanen...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur maaş zam oranı açıklandı mı? Görüşmeler sonrasında memur maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme, seyyanen...

Memur sendikaları öncelikle 600 TL seyyanen zam talebinde bulundular. Ardından 2022 için yüzde 21 zam isterlerken 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talebini ilettiler. Sendikaların maaşlarla ilgili bu genel taleplerinin dışında tüm alt hizmet kollarıyla ilgili ayrı ayrı da sosyal ve mali haklarla ilgili talepler konuşulmaya başlandı.

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Memur maaş zam oranı açıklandı mı? Görüşmeler sonrasında memur maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme, seyyanen...

Ancak asıl pazarlıkların 12 Ağustos'tan sonra başlaması bekleniyor. Çünkü bu tarihte kamu işvereni olarak hükümetin memur sendikalarının taleplerine karşılık önerisi kesinleşmiş olacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. Pazarlıklar bu teklif üzerinden başlamış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" demişti.

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Memur maaş zam oranı açıklandı mı? Görüşmeler sonrasında memur maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme, seyyanen...

İŞÇİLER DE BEKLİYOR

Öte yandan yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmelerin de bu hafta netleşmesi bekleniyor. İşçi sendikaları tekliflerini sunmuş hükümet de kendi önerisini açıklamıştı. Şimdi hükümetin yeniden bir teklif ile gelmesi bekleniyor. Bu yeni teklif üzerinden de görüşmeler devam edecek.

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Memur maaş zam oranı açıklandı mı? Görüşmeler sonrasında memur maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme, seyyanen...

KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

*700 binden fazla kamu işçisi

*4 milyona yakın memur

*2 milyondan fazla memur emeklisi

MEMURLAR NE İSTİYOR?

* 600 TL seyyanen zam

*2022 için yüzde 21 zam

*2023 için yüzde 17 zam