07 Ağustos 2021, Cumartesi
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Memur maaş zam oranı açıklandı mı? Görüşmeler sonrasında memur maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme, seyyanen...
Memur maaş zam oranı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı için görüşmeler başladı. Memur ve memur emeklilerinin 2022-2023 maaş zam oranları toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında ortaya çıkacak. Zam görüşmeleri için son detaylar milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, memur maaş zam oranı açıklandı mı? Görüşmeler sonrasında memur maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme, seyyanen...
Giriş Tarihi: 05.08.2021 19:34
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