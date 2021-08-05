Memur maaş zam oranı açıklandı mı? Görüşmeler sonrasında memur maaş zammı ne kadar olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında zam oranı ortaya çıkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantıya Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, KESK heyetleri katılım sağladı. Memur maaş zam oranı için son gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, memur maaş zam oranı açıklandı mı? Görüşmeler sonrasında memur maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme, seyyanen...