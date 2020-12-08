SGK müjdeli haberi verdi! O paralar geri veriliyor! Ödeme almak için...

Milyonlarca çalışanın hayali emeklilik oluyor. Ancak emekli olabilmek için bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor. En önemli şart ise belli gün sayısında prim ödemesi olması gerekiyor. Diğer yandan vatandaşların emeklilik için belirlenen uygun yaşı doldurması ve yıl şartını tamamlamasına da bakılıyor. Bazı sigortalı vatandaşlar ise belirli gün sayısında çalışma imkanı bulamadığı için gereken prim gününü dolduramıyor. SGK prim ödemesi alabilmek için gereken şartları ahaber.com.tr olarak yazımızda derledik.