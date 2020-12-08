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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK müjdeli haberi verdi! O paralar geri veriliyor! Ödeme almak için... SGK müjdeli haberi verdi! O paralar geri veriliyor! Ödeme almak için...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli fırsat yeniden gündeme geldi. Emekli olmak için hayal kurup, gün sayanların yerine getirmesi gerektiği şartlar bulunuyor. Bu şartlardan öne çıkan ise prim gününün tamamlanması oluyor. Yaş dolmasına rağmen prim gününü tamamlama ihtimali olmayan sigortalılar SGK'dan ödedikleri ücreti toplu olarak geri alabiliyor. Kısaca anlatmak gerekirse çalışma ve borçlanma imkanı olmayan vatandaşların paraları boşa gitmiyor. Ödemiş olduğunuz paraları geri alma imkanınız bulunuyor. SGK toplu para iadesi yapıyor.
Giriş Tarihi: 08.12.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 16:09
Milyonlarca çalışanın hayali emeklilik oluyor. Ancak emekli olabilmek için bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor. En önemli şart ise belli gün sayısında prim ödemesi olması gerekiyor. Diğer yandan vatandaşların emeklilik için belirlenen uygun yaşı doldurması ve yıl şartını tamamlamasına da bakılıyor. Bazı sigortalı vatandaşlar ise belirli gün sayısında çalışma imkanı bulamadığı için gereken prim gününü dolduramıyor. SGK prim ödemesi alabilmek için gereken şartları ahaber.com.tr olarak yazımızda derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR MİLYONLARCA VATANDAŞI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
Bu durumdaki sigortalıların da emekli olabilmeleri için gerekli primi tamamlayabilmeleri amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemi askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanması gibi imkanlar sağlıyor.
Hayatı kolaylaştırmaya yönelik tanınan bu tüm haklara rağmen yine de emeklilik şartlarını tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşların çalışma ve borçlanma imkanları yoksa, emekli olamasalar da ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK, bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor.
TOPLU PARAYI ALMAK İÇİN ŞARTLAR Toplu parayı alabilmek için yapılması gerekenler var. Bunlar; Sigortalı şekilde bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak. Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.
Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar. Ancak primleri eksik ise ve tamamlama imkanı da yoksa paralarını geri alabiliyor. Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabiliyor. Kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.