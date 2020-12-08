İŞKUR müjdeli haberi duyurdu! KPSS şartı olmadan mülakatsız, ilkokul mezunu 4-5 bin TL maaşla personel alımı başvuru ilanı yayımlandı. Belirli periyodlar ile kurum dışı personel alımı duyuruları resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Belediye ve kamuya bağlı olarak yer alan şirketlerde istihdam etmek üzere personel alımları başladı. İŞKUR üzerinde belirli periyodlar ile yayına alınan iş alımları sırasında farklı bünyelerde ve onlarca farklı şehirde istihdam etmek üzere personel alımı olacağının açıklanmasının ardından başvurular araştırılıyor. ahaber.com.tr olarak güncel kurum içi ve dışı ilanları sizler için derledik. İşte, KPSS şartı olmadan mülakatsız, ilkokul mezunu 4-5 bin TL maaşla personel alımı...