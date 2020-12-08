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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR müjdeli haberi duyurdu! KPSS şartı olmadan mülakatsız, ilkokul mezunu 4-5 bin TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları... İŞKUR müjdeli haberi duyurdu! KPSS şartı olmadan mülakatsız, ilkokul mezunu 4-5 bin TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...
İŞKUR belirli periyodlarla kurum dışı personel alımını sürdürüyor. Resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar ise iş arayanlar tarafından ilgi görüyor. ınlanıyor. Kurum dışı işçi alımları için ilanlar illere göre görüntülenebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Pandemi döneminde işinden olanlar veya ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler İŞKUR tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. İŞTE, KPSS şartı olmadan mülakatsız, ilkokul mezunu 4-5 bin TL maaşla personel alımı...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 16:36
İŞKUR müjdeli haberi duyurdu! KPSS şartı olmadan mülakatsız, ilkokul mezunu 4-5 bin TL maaşla personel alımı başvuru ilanı yayımlandı. Belirli periyodlar ile kurum dışı personel alımı duyuruları resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Belediye ve kamuya bağlı olarak yer alan şirketlerde istihdam etmek üzere personel alımları başladı. İŞKUR üzerinde belirli periyodlar ile yayına alınan iş alımları sırasında farklı bünyelerde ve onlarca farklı şehirde istihdam etmek üzere personel alımı olacağının açıklanmasının ardından başvurular araştırılıyor. ahaber.com.tr olarak güncel kurum içi ve dışı ilanları sizler için derledik. İşte, KPSS şartı olmadan mülakatsız, ilkokul mezunu 4-5 bin TL maaşla personel alımı...
GALERİ DEVAM EDİYOR KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLANI
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
TÜBİTAK BİLGEM 14.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
Konya Taşkent SYDV Pers. Alımı 14.12.2020
Konya Şehir Hiz. A.Ş. 10.12.2020
Isparta Uluborlu Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 10.12.2020
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Araştırmacı Alımı 14.12.2020
İstanbul Şehir Hatları Turz. Tic. A.Ş. 10.12.2020
İzmir İzelman Gen. Tic. A.Ş. 08.12.2020
Balıkesir Gönen Belediyesi Personel A.Ş. 08.11.2020
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Temz. San. Tic. Ltd. Şti. 08.12.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020
Konya Cihanbeyli SYDV Pers. Alımı 09.12.2020
İstanbul Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnş.Müş.Tek.Hiz.San.Tic.A.Ş.08.12.2020
Kayseri Sarız Belediyesi Personel Ltd.Şti.08.12.2020
İzmir Selçuk Belediyesi Personel Ltd.Şti.14.12.2020
Kütahya Şaphane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.11.12.2020