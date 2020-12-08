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Haberler Galeri İŞKUR müjdeli haberi duyurdu! KPSS şartı olmadan mülakatsız, ilkokul mezunu 4-5 bin TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...

İŞKUR müjdeli haberi duyurdu! KPSS şartı olmadan mülakatsız, ilkokul mezunu 4-5 bin TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...

İŞKUR belirli periyodlarla kurum dışı personel alımını sürdürüyor. Resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar ise iş arayanlar tarafından ilgi görüyor. ınlanıyor. Kurum dışı işçi alımları için ilanlar illere göre görüntülenebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Pandemi döneminde işinden olanlar veya ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler İŞKUR tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. İŞTE, KPSS şartı olmadan mülakatsız, ilkokul mezunu 4-5 bin TL maaşla personel alımı...

Giriş Tarihi: 08.12.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 16:36
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İŞKUR müjdeli haberi duyurdu! KPSS şartı olmadan mülakatsız, ilkokul mezunu 4-5 bin TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...

İŞKUR müjdeli haberi duyurdu! KPSS şartı olmadan mülakatsız, ilkokul mezunu 4-5 bin TL maaşla personel alımı başvuru ilanı yayımlandı. Belirli periyodlar ile kurum dışı personel alımı duyuruları resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Belediye ve kamuya bağlı olarak yer alan şirketlerde istihdam etmek üzere personel alımları başladı. İŞKUR üzerinde belirli periyodlar ile yayına alınan iş alımları sırasında farklı bünyelerde ve onlarca farklı şehirde istihdam etmek üzere personel alımı olacağının açıklanmasının ardından başvurular araştırılıyor. ahaber.com.tr olarak güncel kurum içi ve dışı ilanları sizler için derledik. İşte, KPSS şartı olmadan mülakatsız, ilkokul mezunu 4-5 bin TL maaşla personel alımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR müjdeli haberi duyurdu! KPSS şartı olmadan mülakatsız, ilkokul mezunu 4-5 bin TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLANI

Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020

Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020

TÜBİTAK BİLGEM 14.12.2020

Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020

TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020

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İŞKUR müjdeli haberi duyurdu! KPSS şartı olmadan mülakatsız, ilkokul mezunu 4-5 bin TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...

Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020

Konya Taşkent SYDV Pers. Alımı 14.12.2020

Konya Şehir Hiz. A.Ş. 10.12.2020

Isparta Uluborlu Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 10.12.2020

Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Araştırmacı Alımı 14.12.2020

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İŞKUR müjdeli haberi duyurdu! KPSS şartı olmadan mülakatsız, ilkokul mezunu 4-5 bin TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...

İstanbul Şehir Hatları Turz. Tic. A.Ş. 10.12.2020

İzmir İzelman Gen. Tic. A.Ş. 08.12.2020

Balıkesir Gönen Belediyesi Personel A.Ş. 08.11.2020

Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Temz. San. Tic. Ltd. Şti. 08.12.2020

Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020

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İŞKUR müjdeli haberi duyurdu! KPSS şartı olmadan mülakatsız, ilkokul mezunu 4-5 bin TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...

Konya Cihanbeyli SYDV Pers. Alımı 09.12.2020

İstanbul Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnş.Müş.Tek.Hiz.San.Tic.A.Ş.08.12.2020

Kayseri Sarız Belediyesi Personel Ltd.Şti.08.12.2020

İzmir Selçuk Belediyesi Personel Ltd.Şti.14.12.2020

Kütahya Şaphane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.11.12.2020