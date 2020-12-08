Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret ve AGİ miktarı 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücrette görüşmeler başladı. İkinci toplantı için hazırlıkların sürdüğü asgari ücrette yeni zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı ile ilgili bazı detaylar dikkat çekiyor. Peki, asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...