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Haberler Galeri Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret ve AGİ miktarı 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücrette görüşmeler başladı. İkinci toplantı için hazırlıkların sürdüğü asgari ücrette yeni zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı ile ilgili bazı detaylar dikkat çekiyor. Peki, asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.12.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 12:15
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Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Son dakika... Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret için görüşmeler başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan ilk toplantının ardından gözler yeni zam onanına çevrildi. Bu ay içerisinde belli olacak yeni maaşlar öncesinde detaylar araştırılıyor. 2020 yılında asgari ücrete yüzde 15,03 zam yapılmıştı. Peki, asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2021 ZAM ORANI SON DURUM

2021 yılı içinde zam oranı yüzde 7-35 arası zamlanırsa aşağıdaki gibi artış görülecek. Ancak bu rakamlar tahmini olup, komisyondan çıkacak açıklamaları beklemekte fayda var. Konu ile ilgili resmi açıklamalar geldikçe ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Yüzde 7 zam: 2486.68 lira
Yüzde 8 zam: 2509.92 lira
Yüzde 9 zam: 2533.16 lira
Yüzde 10 zam: 2556.4 lira
Yüzde 11 zam: 2579.64 lira
Yüzde 12 zam: 2602.88 lira

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Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Yüzde 13 zam: 2626.12 lira
Yüzde 14 zam: 2646.36 lira
Yüzde 15 zam: 2672.6 lira
Yüzde 16 zam: 2695.84 lira
Yüzde 17 zam: 2719.08 lira
Yüzde 18 zam: 2742.32 lira

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Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Yüzde 19 zam: 2765.56 lira
Yüzde 20 zam: 2788.8 lira
Yüzde 21 zam: 2812.04 lira
Yüzde 22 zam: 2835.28 lira
Yüzde 23 zam: 2858.52 lira
Yüzde 24 zam: 2881.76 lira