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SGK maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek?
Maaş farkları ne zaman yatacak? Memur ve memur emeklilerine 41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 42,35 zam oranının açıklanmasının ardınan maaş farklarının ödeneceği tarih araştırılmaya başlandı. Zam öncesi maaşlarını alan emekli memurlar, maaş farklarının yatacağı tarihi beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de zamlı maaşların yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, SGK maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte detaylar...