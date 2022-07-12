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Haberler Galeri SGK maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek?

SGK maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek?

Maaş farkları ne zaman yatacak? Memur ve memur emeklilerine 41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 42,35 zam oranının açıklanmasının ardınan maaş farklarının ödeneceği tarih araştırılmaya başlandı. Zam öncesi maaşlarını alan emekli memurlar, maaş farklarının yatacağı tarihi beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de zamlı maaşların yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, SGK maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 09:51
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SGK maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek?

SGK maaş farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca memur ve emeklinin 2022 Temmuz zammı belli oldu. Son açıklanan verilere göre, memur ve memur emeklilerine 41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 42,35 oranında zam yapıldı. Yeni oranlara göre yeni maaşlar belli olurken, en çok merak edilenlerden biri de maaş farklarının ödeneceği tarih oldu. Peki, SGK maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek?

4C EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri (4C) bu ayın maaşlarını zam öncesi aldılar. Bu sebeple zam farkları da ayrıca verilecek. Memur emeklilerini maaş farkları bu ay içerisinde yatırılacak. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

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SGK maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları 17 Temmuz'dan itibaren yatırılacak. SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.

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SGK maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek?

SSK'LI (4A)

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

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SGK maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek?

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir