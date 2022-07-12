SGK maaş farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca memur ve emeklinin 2022 Temmuz zammı belli oldu. Son açıklanan verilere göre, memur ve memur emeklilerine 41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 42,35 oranında zam yapıldı. Yeni oranlara göre yeni maaşlar belli olurken, en çok merak edilenlerden biri de maaş farklarının ödeneceği tarih oldu. Peki, SGK maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek? Ayrıntılar haberimizde...