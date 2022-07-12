TOKİ'den bayram müjdesi! 163 bin TL'ye ev fırsatı! Aylık taksit 1.442 TL'den, 10, 15 ve 20 peşinat fırsatı! | İşte il il fiyatlar 🏠

Konut alacaklar Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Konuya ilişkin duyurular ve detaylar belli oldu. TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaş için Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu 163 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıyor. Kuralı satışlara başvurular 18 Temmuz'da başlıyor.