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Haberler Galeri TOKİ'den bayram müjdesi! 163 bin TL'ye ev fırsatı! Aylık taksit 1.442 TL'den, 10, 15 ve 20 peşinat fırsatı! | İşte il il fiyatlar 🏠

TOKİ'den bayram müjdesi! 163 bin TL'ye ev fırsatı! Aylık taksit 1.442 TL'den, 10, 15 ve 20 peşinat fırsatı! | İşte il il fiyatlar 🏠

Konut alacaklar Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Konuya ilişkin duyurular ve detaylar belli oldu. TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaş için Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu 163 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıyor. Kuralı satışlara başvurular 18 Temmuz'da başlıyor.

Giriş Tarihi: 12.07.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 07:06
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TOKİ’den bayram müjdesi! 163 bin TL’ye ev fırsatı! Aylık taksit 1.442 TL’den, 10, 15 ve 20 peşinat fırsatı! | İşte il il fiyatlar 🏠

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) dar ve orta gelirli vatandaşa bayram müjdesi geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den bayram müjdesi! 163 bin TL’ye ev fırsatı! Aylık taksit 1.442 TL’den, 10, 15 ve 20 peşinat fırsatı! | İşte il il fiyatlar 🏠

İdare, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3.151 konutu düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan taksitler ise 1.442 TL'den başlıyor. 24 ildeki kuralı satışlara başvurular 18 Temmuz'da başlayacak.

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TOKİ’den bayram müjdesi! 163 bin TL’ye ev fırsatı! Aylık taksit 1.442 TL’den, 10, 15 ve 20 peşinat fırsatı! | İşte il il fiyatlar 🏠

20 YIL VADELİ
Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

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TOKİ’den bayram müjdesi! 163 bin TL’ye ev fırsatı! Aylık taksit 1.442 TL’den, 10, 15 ve 20 peşinat fırsatı! | İşte il il fiyatlar 🏠

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 04 Ağustos'a kadar kabul edilecek. Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.

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TOKİ’den bayram müjdesi! 163 bin TL’ye ev fırsatı! Aylık taksit 1.442 TL’den, 10, 15 ve 20 peşinat fırsatı! | İşte il il fiyatlar 🏠

TEK BAŞVURU ŞARTI
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.