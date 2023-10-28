28 Ekim 2023, Cumartesi
SGK listeyi paylaştı! Bu hastalıkları geçirenler direkt emekli maaşı alıyor
Sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar çeşitli nedenlerle malul duruma geldiğinde emekli olabiliyor. Sosyal güvenlik mevzuatı altında sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olabilme imkanı bulunan kişiler genel olarak iki ana kategoride toplanıyor. Bu kategoriler arasında malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik yer alıyor. Öte yandan iki kategori arasında da bazı önemli farklar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Mevzuatı bu ihtiyaca cevap vermek üzere özel düzenlemeler içeriyor.
Giriş Tarihi: 28.10.2023 12:36
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