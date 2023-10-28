SGK listeyi paylaştı! Bu hastalıkları geçirenler direkt emekli maaşı alıyor

Malulen emeklilik bir kişinin iş yerindeki görevini yerine getiremeyecek kadar veya büyük zorluklarla yapacak durumda olması durumunda uygulanan bir emeklilik türü olarak biliniyor. Ancak malulen emeklilik hakkı her türlü hastalık durumu için geçerli değildir. Malulen emekli olunabilecek hastalıklar sigortalı çalışanlar arasında oldukça merak edilen bir konu oluyor.