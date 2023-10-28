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SGK listeyi paylaştı! Bu hastalıkları geçirenler direkt emekli maaşı alıyor

Sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar çeşitli nedenlerle malul duruma geldiğinde emekli olabiliyor. Sosyal güvenlik mevzuatı altında sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olabilme imkanı bulunan kişiler genel olarak iki ana kategoride toplanıyor. Bu kategoriler arasında malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik yer alıyor. Öte yandan iki kategori arasında da bazı önemli farklar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Mevzuatı bu ihtiyaca cevap vermek üzere özel düzenlemeler içeriyor.

Giriş Tarihi: 28.10.2023 12:36
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SGK listeyi paylaştı! Bu hastalıkları geçirenler direkt emekli maaşı alıyor

Malulen emeklilik bir kişinin iş yerindeki görevini yerine getiremeyecek kadar veya büyük zorluklarla yapacak durumda olması durumunda uygulanan bir emeklilik türü olarak biliniyor. Ancak malulen emeklilik hakkı her türlü hastalık durumu için geçerli değildir. Malulen emekli olunabilecek hastalıklar sigortalı çalışanlar arasında oldukça merak edilen bir konu oluyor.

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SGK listeyi paylaştı! Bu hastalıkları geçirenler direkt emekli maaşı alıyor

Bu tür hastalıkların başlıcaları şunlardır:

Kanser
Epilepsi

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SGK listeyi paylaştı! Bu hastalıkları geçirenler direkt emekli maaşı alıyor

Parkinson hastalığı
Beyin tümörleri
Behçet hastalığı

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SGK listeyi paylaştı! Bu hastalıkları geçirenler direkt emekli maaşı alıyor

Organ nakli (kemik iliği hariç)
AIDS
Tüberküloz

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SGK listeyi paylaştı! Bu hastalıkları geçirenler direkt emekli maaşı alıyor

Siroz
Zeka geriliği
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Multipl skleroz (MS)