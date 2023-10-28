28 Ekim 2023, Cumartesi
SSK BAĞKUR Emekli Sandığı emeklilerine müjde! En düşük maaş için ipucu geldi: %40.27 zam sonrası maaşlara en az...
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi emekliler için 2023 yılındaki enflasyon zammı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Bu çalışma Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen zam oranının belirlenmesine ışık tutuyor. 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, bu zam oranını şekillendirecek olan kritik veriler arasında bulunuyor.
Giriş Tarihi: 28.10.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 09:30
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