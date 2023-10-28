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Haberler Galeri SSK BAĞKUR Emekli Sandığı emeklilerine müjde! En düşük maaş için ipucu geldi: %40.27 zam sonrası maaşlara en az...

SSK BAĞKUR Emekli Sandığı emeklilerine müjde! En düşük maaş için ipucu geldi: %40.27 zam sonrası maaşlara en az...

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi emekliler için 2023 yılındaki enflasyon zammı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Bu çalışma Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen zam oranının belirlenmesine ışık tutuyor. 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, bu zam oranını şekillendirecek olan kritik veriler arasında bulunuyor.

Giriş Tarihi: 28.10.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 09:30
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SSK BAĞKUR Emekli Sandığı emeklilerine müjde! En düşük maaş için ipucu geldi: %40.27 zam sonrası maaşlara en az...

Temmuz-Eylül döneminde gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 25.11 olarak açıklandı. Ancak kesin zam oranını belirlemek için yıl sonu TÜFE verilerinin beklenmesi gerekiyor. Bu noktada, Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi devreye giriyor. Ankette, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 olarak ortaya çıktı. Bu tahmine göre, 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 40.27 olması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK BAĞKUR Emekli Sandığı emeklilerine müjde! En düşük maaş için ipucu geldi: %40.27 zam sonrası maaşlara en az...

Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da bu oranla uyumlu olarak yüzde 40.27 olacak.

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SSK BAĞKUR Emekli Sandığı emeklilerine müjde! En düşük maaş için ipucu geldi: %40.27 zam sonrası maaşlara en az...

İŞTE YAPILAN SON HESAPLAMA!

Mevcut maaş: 7.500,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10.520,25 TL

Mevcut maaş: 7.600,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10.660,52 TL

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SSK BAĞKUR Emekli Sandığı emeklilerine müjde! En düşük maaş için ipucu geldi: %40.27 zam sonrası maaşlara en az...

Mevcut maaş: 7.700,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10.800,79 TL

Mevcut maaş: 7.800,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10.941,06 TL

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SSK BAĞKUR Emekli Sandığı emeklilerine müjde! En düşük maaş için ipucu geldi: %40.27 zam sonrası maaşlara en az...

Mevcut maaş: 7.900,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11.081,33 TL

Mevcut maaş: 8.000,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11.221,60 TL